Detuvieron a un juez acusado de integrar una banda que robaba casas y autos

El ex juez de Garantías de La Plata César Melazo fue detenido este viernes en su casa de la localidad de Gorina, acusado de integrar una banda "mixta" compuesta por policías, presos y barrabravas, que dedicada a robos de casas y autos.

En el domicilio, la División de Homicidios de la Policía Federal encontró gran cantidad de armas de fuego durante el operativo que fue ordenado por la jueza Marcela Garmendia.

De acuerdo a fuentes judiciales, el arresto de Melazo se dio en el marco de una causa por la cual también fue detenido a fines de julio Carlos Bertoni, el hermano del futbolista Daniel Bertoni, junto a policías, barrabravas y presos de la cárcel de Olmos, acusados de robos, homicidios, asociación ilícita y encubrimiento con la eventual connivencia de funcionarios del Poder Judicial bonaerense.

Un mes atrás, el ex magistrado aseguró que era un "perseguido político" y que no había pruebas para procesarlo y detenerlo. "Leí las detenciones y son vergonzosas. No tengo absolutamente nada que ver con ningún tipo de delitos dolosos o culposos, nunca tuve una causa penal en mi contra", aseguró en diálogo con el portal platense 0221.com.ar.

El ex juez renunció a su cargo luego del avance de un juicio político impulsado por el senador bonaerense de Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura provincial Juan Pablo Allan, además, quien lo acusó de irregularidades en el ejercicio de su función.

La causa inició en diciembre de 2010 con el asesinato del ladrón Juan Farías durante una "entradera". Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por haber cometido un millonario robo y no compartir el botín con la megabanda integrada, entre otros, por Melazo.