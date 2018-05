Néstor Segovia fue detenido junto con otros siete trabajadores del subte tras la brutal represión de la Policía de la Ciudad a las 11:00 de este martes.

La detención se produjo en la estación Las Heras, en pleno barrio de la Recoleta, con una fuerte presencia policial. Allí, el Secretario Adjunto de los Metrodelegados, habló ante la prensa: "No tengo miedo. Larreta me manda en cana por defender el bolsillo de los trabajadores, por discutir paritarias.

"Me golpearon a mi y a los compañeros. Miren cómo me están pegando ahora los oficiales", aseguró.

Embed La Policía de la Ciudad detuvo a Néstor Segovia en el paro de subtes: "Larreta me lleva preso por discutir las paritarias" pic.twitter.com/g0wryZUjmo — El Destape (@eldestapeweb) 22 de mayo de 2018

"Larreta, te equivocaste. yo no soy delincuente, solo discuto paritarias. Lo único que pido a mis compañeros que no paren por Segovia, que paren por paritarias libres para todos los trabajadores. Que no nos cambien el eje", finalizó.

Solo se conoce la detención de nueve personas, aunque se estima que superan los veinte detenidos si se suma los detenidos en Caseros. Los acusan de "afectación de servicio público (art 194), atentado y resistencia a la autoridad, con una pena de entre tres meses a dos años.