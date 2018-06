Desubicado comentario en Intrusos por la muerte de la hija de una Trilliza de Oro

Los panelistas de Intrusos lanzaron un repudiable comentario sobre la muerte de Geñi, la hija mayor de María Eugenia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, a quien hace dos años le habían detectado cáncer de mama.

Al momento en que aparecía la placa de inicio del programa, los micrófonos de los panelistas estaban abiertos y se escucharon los comentarios que hicieron sobre la muerte de la joven. Uno ellos dijo: “Pallares lo va a decir. La Trilliza y evasora”.

"No no, con la muerte no", le responde Marcela Tauro, quien enseguida pregunta: “¿Es la misma?”.

En las redes sociales enseguida se percataron del error y lanzaron fuertes críticas por el comentario. Ante esto, al regresar del corte, Adrián Pallares, se disculpó.

“Sepan que estamos en vivo. Si pasa algo, pedimos disculpas. Por cualquier cosa que pudo haber pasado”, expresó el periodista aunque no quiso detallar el incidente.

Según detalló el portal Exitoina, el error con los micrófonos fue a causa de que el personal que trabajó este lunes no era el mismo de siempre, debido al paro.