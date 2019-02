SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

“Si yo tuviera que poner el 30 por ciento tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo; esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos”. Así explicó José Palazzo, productor del Cosquín Rock, su postura frente al proyecto de ley que busca garantizar un cupo del 30% de artistas mujeres en los festivales masivos.

Al intentar aclarar lo que quiso decir, Palazzo no hizo más que empantanarse. "No sé si hay talento para llenar ese cupo. Nosotros le decimos talento, a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es. Cosquín Rock tienen en todas las áreas claves mujeres y lo aclare también en la conferencia", sostuvo, a pesar de que lo que dijo no fue eso, sino, lisa y llanamente, que para él no hay suficientes artistas mujeres talentosas.

Su opinión fue fuertemente repudiada tanto por el público en general como por músicas reconocidas. Es que dicha iniciativa no pretende forzar a incluir mujeres porque sí en los festivales, sino garantizar la participación de artistas que ya se desempeñan en la música pero que, históricamente, han sido excluidas de estos eventos a pesar de tener igual o mayor talento que los hombres que allí se presentan. El Cosquín Rock, en tanto, tuvo una bajísima cantidad de músicas en su line up.

Las artistas argentinas no tardaron en responder. Patricia Sosa, quien fue la primer líder mujer de una banda de rock en la historia de la música nacional, sostuvo: "Esto atrasa tanto. Irrespetuoso @josedpalazzo . Machista e ignorante. Hablar de falta de talento? Compraste un medidor de talento? El talento está en forma de semilla. Si no hay una tierra donde plantarla quedará allí latente. Triste...".

Paula Maffia, solista e integrante de Las Taradas, lanzó un irónico comentario. "No hay suficientes productores varones con talento a la altura de una escena musical representativa de la realidad", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Lula Bertoldi, integrante de Eruca Sativa, publicó un emotivo mensaje en su página de Facebook: "Hermanas! Hoy toquemos mas fuerte e intenso que nunca. No es el momento de callar, es el momento de cantar a viva voz ! Arriba hermanas que este tiempo es de nosotras, las abrazo con todo mi corazón!".

Andrea Álvarez, quien fuera baterista de Soda Stereo, también publicó una contundente respuesta. "Creo que lo que mas me molesta ante este boludeo del festival que no mete mujeres por que no llegan en talento es cuando aclarar 'hay muchas mujeres talentosas en la música' YA SE SABE ESO! El tema es : desde cuando el talento tiene algo que ver con estar o no en algún lado? Está probadísimo que no tiene nada que ver, alta cantidad de mediocres tocando en estadios lo comprueban".

"Es fácil para artistas que tienen estructura tribunear con 'chicas no hay que tocar ahí' es como decir: si no te gusta el país mudate. Lo que queremos es una escena mejor, mas justa. Se puede hacer negocios y cultura al mismo tiempo y esto se ve en cualquier país desarrollado. Invito a mis colegas con huevos a pedir por inclusión desde sus micrófonos multitudinarios", escribió desde Twitter.