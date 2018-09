Después de pronosticar un dólar a 23, Carrió afirmó que "no hay problema de default"

La cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, manifestó su rotundo apoyo al discurso del presidente Mauricio Macri de reducir a la mitad los ministerios y a aplicar las retenciones a las exportaciones.

En diálogo con medios en las puertas de Comodoro Py, la diputada nacional enfatizó: “Estuvo bárbaro, estuve en coordinación con el Presidente” y negó que se haya “enojado” hasta el punto de romper la alianza.

“Está todo perfecto, todo fue acordado”, insistió Carrió para despejar dudas y lanzó un nuevo pronóstico sobre la economía en el país, luego de que hace dos meses dijo que el dólar se iba a estancar en 23 pesos y este lunes llegó a 40 pesos.

“No me preocupa desde ese punto de vista (la subida del dólar). Lo que sí es que la Argentina solucionó su deuda y no había y no hay problema de default”, sentenció.