Después de la peor semana para el Gobierno, el dólar cerró a $ 37,40

Después de la peor semana para el Gobierno en materia cambiaria, el dólar cerró a $ 37,40 en el Banco Nación y terminó con los ocho aumentos consecutivos. La divisa estadounidense cayó 80 centavos y terminó por debajo de los $ 40, luego de la estrepitosa megadevaluación.

El Banco Central (BCRA) salió a subastar reservas por U$S 650 millones en tres tramos durante la jornada para contener el mercado. A las 10.50 de la mañana licitó U$S 75 millones, a las 12.50 por 100 millones y a las 14.57 subastó 500 millones más. En total, logró adjudicar u$s 250 millones.

La corrida cambiaria que permitió el Gobierno ayer llevó a la moneda estadounidense a cotizar $ 38,20 en el Nación, entidad de referencia. Por su parte, en el BCRA había cerrado a $ 39,77.

En el inicio de la semana, la divisa se ubicaba apenas por encima de los $ 31, por lo que se disparó casi seis pesos en sólo cuatro días. La volatilidad del mercado y la falta de confianza alerta al Gobierno de cara a la semana que viene.

