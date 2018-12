Gustavo Noriega informó que no podrá despedirse de sus oyentes. Por su parte Luciana Vazquez cuestionó que se haya enterado por Twitter del despido.

Al conductor ultraoficialista Gustavo Noriega le informaron que no continuarán con la emisión de su programa Resaltadores que se trasmitía el martes por Radio Nacionalentre las 00.00 y las 01.00. A su compañera en la emisora, Luciana Vazquez, también la despidieron, pero ella se enteró por la red social Twitter.

"Me acaban de anunciar que #Resaltadores en @NacionalAM870 no sigue en 2019. La verdad es que lo lamento mucho, lo disfrutamos mucho con @vazquezluciana. No entiendo la razón", afirmó Noriega en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, Luciana Vázquez apuntó contra el titular del Sistema de Medios, Hernán Lombardi y la directora de Radio Nacional, Ana Gerschenson. "Yo me acabo de enterar por tuiter. Parece que una mujer conductora no merece ser notificada personalmente de que se queda sin un trabajo. Muy serio este doble estándar @anagerschenson, @herlombardi", sostuvo en Twitter.

Según Radio Nacional, el programa de Noriega -de una hora semana por el que cobraba 40 mil pesos- era "sobre libros, una conversación amable y relajada acerca de obras de ficción y no ficción, el proceso mismo de la escritura y la experiencia de la lectura".

