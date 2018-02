Despedidos de Salta y Jujuy denuncian la grave crisis azucarera

Trabajadores y pueblos enteros en Salta y Jujuy subsisten gracias a la actividad azucarera. Ante la pérdida de miles de puestos de empleo, marcharán el lunes para denunciar la grave crisis del sector. La delicada situación, que también afecta a Tucumán, se debe a la caída de la demanda interna por la inflación y por el estancamiento de las exportaciones.

Los manifestantes recorrerán 300 kilómetros para atravesar pueblos azucareros de las dos provincias norteña. Saldrán del Ingenio San Isidro, en Salta, cerrado por el grupo peruano Gloria y que dejó a 730 operarios sin empleo en una localidad de 6.000 habitantes.

También hubo despidos en el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal y en el ingenio La Esperanza. El último fue vendido en noviembre por el gobierno jujeño, manejado por Gerardo Morales, en U$S100 millones al grupo inversor colombiano Omega Energy Internacional. La compañía Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial echó a fines de diciembre 30 obreros, entre los que se encontraban participantes de la huelga por denuncias de precarización laboral.

Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio San Isidro (SOEASI) e integrante de la Federación Azucarera Regional (FAR) que nuclea a los trabajadores de los ingenios ubicados en Salta y Jujuy dijo que la situación es "desesperante". "Una multinacional extranjera, por más poderosa que sea, no puede vulnerar las leyes argentinas en general ni las leyes laborales de nuestro país en particular", afirmó el sindicalista en declaraciones a la prensa local.

La marcha azucarera comenzará en la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, para culminar en la localidad salteña de Campo Santo.

