Desopilante: Se burlan de las vacaciones de Macri en la novela más vista de Telefé

La imagen negativa del Presidente no para de crecer, y eso se hace evidente hasta en entretenimiento televisivo. En "100 días para enamorarse", la novela más vista de Telefé -que, además, lidera el rating de la noche-, hicieron un ingenioso chiste sobre Mauricio Macri que lo dejó en evidencia.

En una escena de pelea entre los personajes de Juan Gil Navarro y Jorgelina Aruzzi, quienes tienen un matrimonio problemático, ella lo recrimina por lo mal que está la pareja y trata de descubrir qué le pasa a su marido -que, en verdad, tiene una familia paralela.

“No me hagas esta escena, por favor. No estoy con una trola, no son los chicos, no tiene que ver con sexo ni con el amor, no tiene que ver con eso. Es un desgaste de la convivencia”, le dice él.

A eso, el personaje de Aruzzi responde: “Pero qué convivencia, si no estás nunca acá. Tenés más vacaciones que el Presidente, no estás nunca en mi casa”.

Así, hicieron referencia a las vacaciones que Macri se tomó en lo que va de su gestión ya alcanzó alrededor de 100 días sin trabajar. Además, como diputado nacional entre 2005 y 2007, estuvo ausente en 277 sesiones, y en sus 8 años de Jefe de Gobierno tuvo 261 días en los que se dedicó a descansar.

Embed

LEÉ MÁS: MARADONA OFRECE RECOMPENSA PARA ENCONTRAR AL AUTOR DE LOS AUDIOS