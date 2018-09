Desmienten que Macri haya comprado una empresa fantasma

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade rectificó su denuncia contra el presidente, Mauricio Macri, por la supuesta compra de la firma WPA. El funcionario había presentado pruebas ante la Justicia, sin embargo reconoció su error y manifestó que fue un problema de interpretación. Además desligó de responsabilidades a la empresa WPA.

Tailhade publicó en su Facebook el día 19 de julio una serie de aclaraciones sobre las pruebas que presentó a la Justicia en la causa que investiga a la familia presidencial por negocios vinculados a parques eólicos.

"WPA SA (ex WPD Argentina SA) era una empresa líder en mercado eólico argentino y no `una empresa fantasma´. Su sede legal se encuentra en un inmueble en excelente estado y en uso no en ´un inmueble abandonado o baldio´", afirmó Tailhade en su cuenta de Facebook.

Tailhade además aclara que “Sideco le compró solamente una torre de medición y un derecho de uso sobre el predio del Parque Eólico Miramar y no ‘la empresa o todos sus bienes y desarrollos’".

"WPA SA vendió algunos de sus desarrollos iniciados a Central Puerto SA (Carmen de Patagones y Achiras) y a Sideco Americana SA (Miramar). La empresa no se vendió a Sideco", afirmó Tailhade.

El diputado hizo la rectificación en el marco de la presentación judicial que había hecho ante el juez Martínez De Georgi.