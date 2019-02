Desesperado pedido del empresario Etchebest: "Me siento indefenso"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El empresario denunciante del fiscal Carlos Stornelli y su operador Marcelo D'Alessio por pedido de coimas, Pedro Etchebest, reclamó que el Estado lo proteja a él y a su familia tras revelar que alguien ingresó al edificio donde vive en Mar del Plata y le robó documentación privada.

En diálogo con Navarro 2019, por El Destape Radio, Etchebest manifestó que se siente indefenso ya que no tiene ningún tipo de protección por parte del Estado, salvo por una custodia policial que se colocó por orden de una fiscalía frente a la casa de su hijo, luego de que personas desconocidas irrumpan en la vivienda. "Nadie del Gobierno me ha llamado. Me siento totalmente indefenso porque el Estado no me ha llamado", lamentó.

"Yo estoy viviendo momentos de inseguridad en cuanto a la protección de mi familia. Quiero pedir que alguien del Gobierno inicie una comunicación conmigo para ratificarme que estoy seguro y me puedo mover con libertad. Le ruego al Estado que me llame y me diga 'Pedro, usted está seguro'", reclamó.

En este sentido, subrayó que él y su familia están "desprotegidos" y contó que este lunes realizó una grave denuncia: "Entraron a mi domicilio particular en Mar del Plata y me sacaron toda la documentación que yo tenía en cuanto a la notificación de pagos de banco y demás. Violaron la puerta de entrada de mi edificio, subieron al piso donde vivo y me robaron allí toda la documentación", reveló el empresario de forma exclusiva.

En este sentido aseguró: "Me han ido sacando la documentación postal diaria que recibo porque es el domicilio fiscal de mi empresa, se ve que tienen acceso. Lo sacaron de un lugar que es privado, mío. Se ve que están entrando y me lo sacan".

Además, remarcó que, en lugar de protegerlo, el Estado lo ha "vulnerado" ya que una foto suya de Migraciones llegó a manos del periodista Nicolás Wiñazki, quien la publicó en Clarín. "Vulneraron mi identidad cuando difundieron una foto que era de un ente público. ¿Cómo consiguió la foto el periodista? ¿La compró, se la regalaron?", se preguntó Etchebest.

"Percibo que hay una intencionalidad de degradarme y rebajarme al nivel de quien produce la extorsión. No puedo entender lo que hizo el Estado, y el periodista es cómplice y responsable de lo que me pase a mí al difundir la foto. Él no tiene derecho de difundirme sin ninguna causa judicial, y el Estado tampoco debe hacerlo. Debe protegerme, porque soy un ciudadano, y debe buscar a quien difundió la foto.", sostuvo Etchebest.

En este marco, se refirió a la versión de la diputada Elisa Carrió respecto a que, para ella, la denuncia del empresario fue armada por los presos de la causa de los cuadernos desde la cárcel: "Se ha politizado este asunto, aunque yo no busqué eso. Lo que me duele es que la gente que está presa no tiene derecho a defensa. Decir que de ellos salió el complot es una cosa descabellada. Nunca en mi vida vi a esta gente, no tengo ninguna relación con ellos", remarcó.

"Esta señora habla de la moral, de la ética, y tiene que cuidar estas cosas. La señora Carrió es una mujer que siempre he respetado, tengo buen criterio de ella, pero esto me duele porque no sé si alguien le está diciendo cosas que ella no entiende. Tiene que tener cuidado con inculpar gente que está impedida de su libertad", sostuvo sobre la diputada.