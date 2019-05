El Pepo se solidarizó con los desempleados y Andy le pidió que no politizara la charla

Durante una nueva emisión de Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff se incomodó luego de que el cantante de cumbia "El Pepo" se solidarizara con la gente humilde que no tiene trabajo.

Todo comenzó luego de que el periodista Fabián Doman asegurara que durante el Gobierno anterior fue censurado: “El kirchnerismo me echó dos veces. Primero, en el 2003, de la embajada de Estados Unidos porque según ellos yo había sido corresponsal de Radio 10 y eso era un inconveniente. Después, en el 2010, cuando yo estaba trabajando en C5N, cuanta la leyenda que hice un chiste sobre Cristina y estuve varios meses sin salir al aire”, explicó.

Embed El Pepo: "Me solidarizo con los miles y miles que se quedaron sin trabajo por el gobierno actual".

Flavia Palmiero: "Igual nosotros estamos hablando de otra cosa".

Andy: "La idea no es politizar la mesa".



Gracias por tanto ✌️ pic.twitter.com/fLdM8o1VnH — Mauricio Polchi (@MauriElbueno) 26 de mayo de 2019

Inmediatamente, el músico tomó la palabra: “Hay un montón de gente que perdió el trabajo como él y yo me solidarizó con los miles y miles que se quedaron sin trabajo por el gobierno actual y no son conocidos y no pueden decirlo en la tele como Doman. Muchos son amigos, mucha gente grande, muchas mujeres y hombre, que hoy viven en la calle porque no tienen para pagar un alquiler”.

Las palabras de El Pepo incomodaron al conductor de Telefé, que pidió hacer un brindis por el 25 de mayo y "no politizar la mesa". Sin embargo, el periodista comprendió que el reclamo del artista era relevante y aclaró que coincidía con sus dichos.