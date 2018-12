Desde la UIA reconocen: "Me equivoqué en apoyar el cambio"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Héctor Méndez habló este martes en el programa “Crónica Anunciada” en El Destape Radio. El empresario y ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Hector Méndez, dijo estar "totalmente decepcionado" con la gestión de Mauricio Macri. El industrial sostuvo que "la gente esperaba un cambio y cambió poco y nada". Además, añadió que la crisis económica y la devaluación lo "afectaron patrimonialmente".

Además agregó que “si bien no se tocó fondo, los números son catastróficos”. El empresario además dijo que, según el contexto ve difícil una pronta recuperación.

Embed

Méndez criticó duramente al gobierno y considera que no hay un “expertise en la conducción actual”.

El ex titular de la UIA, también especificó que la medidas económicas “no fueron consultadas con los diversos sectores. A la larga esto se paga.Si el gobierno no demuestra soluciones si no se ven propuestas no veo una actitud pero estos son los resultados el efecto de esa causa”. Y sentenció: “Es un gobierno soberbio”.

Embed

Respecto a la pregunta de los conductores sobre si cree que existe un fin ulterior en el gobierno de querer cambiar el rumbo económico, Méndez dijo: “No me imagino que sea tan inteligente como para que sea tan planeado, solo es producto de la incapacidad”.

Respecto a la llegada de inversiones fue contundente: “Al país no llegan las inversiones porque no son confiables, yo por ejemplo no hago inversiones acá. Se termina pagando un alto precio”. Y expresó desilusionado: “Votamos por un cambio que no se realizó, me siento totalmente decepcionado con este gobierno”.

Causa los cuadernos

Respecto a la causa de los cuadernos, Méndez dijo: “Por primera vez se da una situación a fondo. Si no hay una cacería de brujas es bueno que haya una profundización de los problemas pero tampoco tiene que pensar que pensar que todos los empresariosson iguales”.

Para finalizar expresó: “He sido crítico con el gobierno anterior, no me arrepiento. Uno está para ser una voz de lo que considera incorrectas. Desde mi sector nunca pensamos que íbamos a tener estos resultados, me equivoque en apoyar “el cambio” si las cosas no están bien hay que ser crítico. Las cosas no están bien, esto está claro”.