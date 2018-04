Desde el peronismo apuntaron a la nulidad de la intervención al PJ

Desde el peronismo no demoraron en llegar las críticas al fallo de María Servini, que decidió intervenir al PJ. La decisión de la magistrada electoral fue calificada de "infundada" y "cuasi payasesca", dados sus fundamentos más políticos que judiciales.

“Es clara la parcialidad. No hay hechos concretos, no hay intimación previa, no hay nada”, explicó Héctor Recalde a El Destape. Además, abonó la nulidad apuntada por este medio de Luis Barrionuevo como interventor.

Para ser designado interventor judicial, Barrionuevo debe figurar en un listado oficial, de acuerdo a lo determinado por el Consejo de la Magistratura en su resolución 528/2005. Luego, la magistrada debía sortear a uno entre el listado de cientos, en lugar de elegirlo discrecionalmente.

El diputado refutó incluso el argumento de la magistrada de la desintegración de hecho del partido: “En vez de desunión. Todas las líneas mayoritarias del peronismo están buscando unidad”. “El que se beneficia es el Gobierno. Tal vez esperan destruir así al peronismo y esto beneficia a (Mauricio) Macri”, apuntó.

Aníbal Fernández fue aún más allá y esgrimió que la decisión judicial “no tiene sentido” y le atribuyó características “cuasi payasescas”. “No le dieron traslado (del expediente) al partido; ni siquiera al fiscal para que analice si están dadas las condiciones para la intervención”, fundó.

“La intervención de un partido debería tener elementos demostrados. Esta aparece como una antojadiza intervención política”, interpretó. Sobre los beneficiados por la resolución de la jueza electoral de primera instancia, el ex jefe de Gabinete no señaló a nadie, pero deslizó: “No me constaría pensar que es el Gobierno”.

Fernández también minó las razones de la jueza para quitarle a Gioja la presidencia del PJ. “La decisión judicial es tan endeble que hace referencia a que no ganaron las elecciones”, explicó. Y además, aclaró que Barrionuevo no tiene las características de interventor, dado que no cumple con los requisitos legales, además de ser parcial.