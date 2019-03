Reynaldo Sietecasese despachó en su programa radial contra los diarios Clarín y La Nación por no poner en sus tapas la marcha del 24 de Marzo. "Hoy miraba las tapas. Antes, hace diez o quince años, una movilización importante, no importa pidiendo qué, es foto de tapa en todos los diarios", arrancó notablemente ofuscado.

En , en el pase con Ernesto Tenembaum, por Radio con Vos, siguió: "Después vos podés hacerle la crítica o no hacerle la crítica. Ayer fue la del Día de la Memoria y fue muy importante, más allá de que hubo muchas críticas al Gobierno". Y agregó que "incluso si hay una movilización gigante a favor de Macri debería ser tapa". A lo que sumó: "¿Por qué dejó de ser esto así? Porque dejó de ser importante el hecho periodístico".

En ese momento intercedió, como sorprendido, Tenembaum: "¿La marcha del 24 de Marzo no fue tapa ni en La Nación ni en Clarín?", preguntó.

"No. En La Nación ni está, ni siquiera un recuadro chiquito. No es que no hay foto, no hay nada. Clarín tiene un título pequeño y obviamente lo usa para pegarle al kirchnerismo. Dice: 'Con tono opositor, una masiva movilización repudio el Golpe de Estado del '76. Organismos de Derechos Humanos cercanos al kirchnerismo y agrupaciones de izquierda se movilizaron a Plaza de Mayo. Pidieron por los 'presos K', estuvieron las mujeres de De Vido y de Boudou'. Y Página|12 a toda tapa", afirmó Sietecase.

Cerró el periodista: "Más que la verdad, parece más importante que es lo que esperan tus lectores que les cuenten".