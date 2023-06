El sueco Ibrahimovic se retiró del fútbol a los 41 años en Milan

El carismático y talentoso delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anunció ayer su retiro del fútbol a los 41 años tras la victoria del último equipo de su carrera profesional, Milan, de Italia por 3 a 1 sobre Hellas Verona, del que no tomó parte pero presenció desde las graderías del estadio Giuseppe Meazza.

En el cierre de la temporada 2022-2023 en la que Milan terminó en cuarto lugar y se clasificó para la próxima Champions League, el nacido en la ciudad de Malmo el 3 de octubre de 1981 descendió al campo de juego vestido con camisa y pantalones negros para despedirse de la afición milanista en particular y del fútbol en general.

"En este momento no puedo ni respirar, pero está bien eso, porque son demasiados recuerdos y emociones vividas en este estadio. La primera vez que llegué a este club me dieron felicidad, y en la segunda solo recibí amor. Por eso a ustedes, a mi familia y seres queridos quiero agradecerles por tanta paciencia", sostuvo micrófono en mano el ex Barcelona, de España.

"Es que todos los aficionados de Milan constituyen mi segunda familia. A mis compañeros, al entrenador (Stéfano Pioli) y a su equipo de trabajo les agradezco la responsabilidad que me dieron, y a los directivos por la oportunidad", destacó..

Y recibió la última gran ovación cuando se dirigió cara a cara a la multitudinaria parcialidad "rossonera" y le dijo con la mano derecha en el corazón que será "milanista de por vida. Porque me recibieron con los brazos abiertos, y por eso en esta hora le digo adiós al fútbol, pero no a ustedes. Por eso, si tenemos suerte, nos estaremos viendo por aquí. Forza Milan y adiós", cerró su último acto como futbolista.

La carrera profesional de Ibrahimovic se inició en el Malmo FF de su ciudad sueca natal con apenas 17 años, en 1999, y luego fue construyendo su grandeza futbolística con goles inolvidables y un derroche de talento incomparable vistiendo las camisetas de los más grandes clubes europeos como Juventus, Inter y Milan, de italia; el mencionado Barcelona; el Manchester United inglés y el París Saint-Germain francés.

Además, registró un breve paso de una temporada por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer estadounidense.

Por el seleccionado de su país jugó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, además de las Eurocopas de 2004, 2008, 2012 y 2016, vistiendo la camiseta amarilla y azul en 121 oportunidades, al cabo de las cuales se convirtió en el máximo goleador sueco de la historia con 62 goles convertidos.

Con información de Télam