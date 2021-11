Verón reconoció que ve bien a la Selección y nota un Messi "más relajado, maduro y líder"

Juan Sebastián Verón opinó que ve "bien" al Seleccionado argentino de fútbol, consideró que Lionel Messi “es muy ganador" y que tras la obtención de la Copa América el astro del equipo albiceleste "se sacó un peso de encima, se lo nota muy metido en el grupo, más relajado”.

En una entrevista con el programa F90 de ESPN, el vicepresidente de Estudiantes comparó este momento de Messi con la etapa de Alejandro Sabella: “esas eliminatorias y el Mundial lo encontró muy a gusto, con un rendimiento muy parejo, es una etapa parecida a esta pero el haber ganado la Copa América le sacó un peso de encima”.

“Yo lo conozco, tengo una muy buena relación, compartimos momentos en la Selección y para él no fue fácil vivir el post Maradona. Todo el tiempo se lo comparaba y eso tal vez le hacía mal”, agregó la “Brujita”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre el haber ganado la Copa América remarcó: “no lo hablé con él todavía pero estoy seguro que se sacó una mochila enorme. Lástima que lo agarra en su última etapa. Ojalá pueda ser un final con algo más importante”.

Verón también analizó al seleccionado que dirige Lionel Scaloni y expresó que “la veo muy bien dentro y fuera de la cancha. Se viene un año largo y ojalá pueda mantener el ritmo, el nivel competitivo de cara al Mundial, se nota un grupo consolidado”.

“Será un Mundial distinto, porque llegará en la mitad de una temporada de competencia y no en el final, donde casi todos llegan agotados de tantos partidos. Es una lástima no poder medirse hoy con los europeos, porque hay tantas competencias que no hay fechas”, sentenció.

Más adelante analizó el fútbol argentino y afirmó que “es imposible jugar un torneo con tantos equipos. Se hace difícil desde lo económico y desde la competencia en si”.

La “Brujita” reconoció que Marcelo Gallardo “es el mejor técnico del país sin dudas. Marcelo tiene evidentemente un gran nivel de conducción y creo que lo ayudó además de esa capacidad y personalidad que como jugador entendió siempre el juego”.

También se refirió a la relación con Marcos Rojo y subrayó que “no me enojé con él porque eligió ir a Boca, para nada, son decisiones que hay que tomar y él la tomó. Cada uno busca escribir su propia historia”.

Por último habló sobre su relación con el hincha argentino y sostuvo que “yo jugué poco en el país, salvo en mi última etapa cuando regresé ya de grande. Me criticaron mucho por el Mundial del 2002 pero sin saber muchas cosas pero fue así y ya está. Yo me siento respetado, no se si querido pero respetado seguro”.

Con información de Télam