Cerro Largo, con gol argentino, empató con Villa Española por el Clausura uruguayo

Cerro Largo, con gol del delantero argentino Lucas Di Yorio, empató esta tarde en su visita a Villa Española en un gol, por la 15ta y última fecha del torneo Clausura de la liga uruguaya, que consagró ganador a Peñarol.

El exatacante de Aldosivi, de Mar del Plata, convirtió la apertura a los 33 minutos del primer tiempo; mientras que Cristhian Tizón marcó a los 37 del segundo para la igualdad del descendido Villa Española.

Además de Di Yorio, Cerro Largo le ofreció concurso titular al volante Augusto Max (ex Quilmes y Atlético Tucumán) y mantuvo entre los relevos al defensor Ignacio Vázquez (ex All Boys y Belgrano de Córdoba), de acuerdo con el informe de Tenfield.

El certamen Clausura se cerró esta noche con el triunfo de Cerrito recibiendo a Liverpool por 2 a 1, después que Hernán Figueredo pusiera en ventaja al visitante, Maximiliano Silvera, con la conversión de dos tiros penal le brindó la victoria al local.

Pese a la derrota, Liverpool obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana 2022 al concluir séptimo con 42 puntos en la Tabla Anual, lo mismo que alcanzó Cerro Largo, quinto con 46.

Posiciones finales del torneo Clausura:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Peñarol 32159512711+16

2Nacional 30159332314+9

3Wanderers 27158342318+5

4Cerro Largo 26 156812311+12

5City Torque 25 157442619+7

6Progreso 25 15744127+5

7Boston River 22 156452425-1

8Cerrito 21 156362022-2

9Plaza Colonia 20 155552018+2

10Fenix (U) 19 1547418180

11Dep Maldonado 17155281318-5

12River Plate (U) 16154471822-4

13Liverpool (U) 15154381519-4

14Rentistas 14154291824-6

15Sud América 13153481426-12

16Villa Española 61513111234-22

El ganador del Clausura juega contra el ganador del Apertura, y el vencedor juega la final del Campeonato Uruguayo contra el primero de la Tabla Anual.

