Después de un siglo, vuelve un clásico uruguayo de la mano de las sociedades anónimas

(Por Héctor Sánchez).- Cuenta la historia futbolera rioplatense que allá por comienzos del Siglo XX un clásico montevideano ponía en vilo a esa ciudad, en los albores de un deporte que atraería multitudes para no soltarlas más y que de la mano de las sociedades anónimas revive ahora aquel choque entre Peñarol y Albion, que de ellos se trata.

En efecto, mañana a las 20, en el no menos mítico estadio Centenario de Montevideo, por la Primera División del fútbol uruguayo, Albion recibirá a Peñarol por el torneo Apertura, 114 después del último partido entre ambos, cuando el aurinegro no era aún "Peñarol" y su clásico no era todavía Nacional.

"Curcc", Central Uruguay Railway Cricket Club, ubicado en una zona de la capital uruguaya conocida como Peñarol, era el nombre original (cuando el inglés era el idioma dominante el ese juego de la pelota que había bajado de los barcos) del club que sería después cinco veces ganador de la Copa Libertadores.

Sus colores ya eran el amarillo y negro. Y el lugar de su cancha original determinaría su nombre popular hacia 1930: Peñarol, o el "Carbonero", o el "Manya".

Fundado por alumnos del English High School en ese mismo 1891, con el rojo y el azul repartidos por mitades en su camiseta, Albion nació como un club que sería exclusivamente de fútbol y con una idea innovadora para entonces: que el equipo estuviera conformado exclusivamente por futbolistas uruguayos.

Entre 1892, y con los primeros triunfos para Albion, algunos por goleada, y hasta 1900, el cruce se transformó en un clásico que tuvo 30 ediciones, y Peñarol fue el ganador del primer campeonato uruguayo que comenzó ese mismo año, cuando nacía la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol).

Albion, cuyas primeras actividades las desarrollaba en la zona de Punta Carretas, tuvo su cancha propia en el Prado montevideano, en donde jugó su primer partido -en 1902- la selección uruguaya, con una derrota contundente por 6-0 ante el seleccionado argentino.

La rivalidad entre los protagonistas de aquel clásico uruguayo crecía y se volvieron a cruzar por la Copa Uruguaya en 1900, que se la quedó el Curcc tras sendos triunfos por 2 a 1. La convocatoria y propaganda para el clásico se hizo mediante afiches callejeros que anunciaron que se enfrentarían "El Albion" y "El Peñarol".

En total, fueron 49 partidos -entre amistosos y oficiales-, con 23 triunfos para Albion, 18 festejos para el "Manya", y 8 empates. Y la última vez fue el 26 de julio de 1908 por la Copa Competencia, con victoria por 3 a 0 de Curcc-Peñarol.

En ese 1908, el "Pionero" Albion se disolvía -como sucedería en la orilla de enfrente con el mítico y ganador Alumni en 1912- y en la diáspora sus jugadores se repartieron entre Wanderers y Nacional, el futuro clásico de Peñarol.

Recién en 1953 un grupo de asociados del viejo club intentarían una refundación, pero no pasó de las ligas barriales y la Divisional Extra.

El regreso que permitirá reeditar mañana aquel clásico contra Peñarol comenzó hace cinco años, cuando logró ascender a la Segunda División, y en 2021 se consagró campeón y concretó su ansiado regreso a Primera, para integrar por primera vez en su historia el circuito profesional del fútbol charrúa.

Para el periodista Martín Rodríguez, de TV Ciudad de Montevideo, será "un partido muy peculiar: por un lado tiene ese halo histórico de finales del siglo XIX, y por el otro esta primera presencia en la era profesional del Albion, que estuvo mucho tiempo desafiliado y después muchos años en la categoría "C", que era amateur, y por eso muchos dicen que no se lo puede llamar 'decano'. Tampoco tiene hinchada".

¿Qué pasó en estos últimos años entonces para que un club casi olvidado regresara a los primeros planos y por la puerta grande?

"Como siempre siguió funcionando legalmente -en esta época de deportes globalizados con capitales que van y vienen- el Albion quedó hace poco en manos de una sociedad anónima, pasó rápidamente de la C a la B, y en solo un año de segunda división saltó a Primera. Por eso a este partido habrá que verlo hoy en clave de fútbol ultracapitalista que revive uno de los primeros fenómenos futbolísticos de la historia uruguaya", analizó Rodríguez.

Lo mismo pasa con otros clubes montevideanos: la maquinaria de las sociedades anónimas los lleva rápido al mundo de las copas internacionales. Y de los negocios.

Ahí están los ejemplos del Boston River (con exjugadores argentinos como principales inversores hace 15 años atrás) o el City Torque, propiedad del poderoso Grupo City, dueño del Manchester City, New York y Melbourne City, Girona y Yokohama Marinos.

"En cualquier momento, y más temprano que tarde, el Torque será campeón del fútbol uruguayo: es de una multinacional poderosa, y contra eso no se puede", concluye Rodríguez.

Con información de Télam