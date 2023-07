'Kily’ González: “Necesitamos refuerzos, no incorporaciones”

El técnico de Unión de Santa Fe, Cristian ‘Kily’ González le mandó un mensaje directo a los dirigentes de la entidad ‘tatengue’ advirtiendo que el equipo necesita “refuerzos y no incorporaciones” para la segunda mitad de la temporada.

“Esta claro que tenemos que traer refuerzos y no incorporaciones, gente que venga a sumar y no que complemente el plantel“ expresó el flamante entrenador ‘tatengue’, luego del empate sin goles ante Platense, en partido jugado esta tarde en el estadio 15 de Abril, por la 25ta. fecha del certamen de la Liga Profesional (LPF)

De este modo, bajo la conducción del ‘Kily’ González, el equipo santafesino todavía no ganó ni marcó goles en cuatro partidos (tres igualdades en cero frente a Boca, Talleres de Córdoba y Platense, más derrota por la mínima ante Atlético Tucumán).

“No estamos finos de cara a la definición. Me quedo con la actitud del equipo que fue a buscarlo, no quedamos mal parados nunca. De a poquito van apareciendo cosas que me gustan”, puntualizó el extécnico de Rosario Central, en conferencia de prensa.

González también se refirió al mal estado del campo de juego del 15 de Abril y dijo: “Me preocupa el estado del campo de juego”

“El jugador cuando recibe la pelota tiene que hacer dos controles o más, es un tema a hablar, no es excusa“, agregó el DT.

De cara al próximo encuentro con Velez Sarsfield, en Liniers, el director técnico anunció que Unión irá en “busca de los tres puntos, porque se trata de un rival directo” en la pelea por la parte baja de la tabla.

También se refirió al extremo del joven debutante de la Reserva, Mariano Meynier, quien hoy sumó sus primeros minutos de rodaje con el equipo principal.

“Me encantó (Mariano) Meynier. Decidí sumarlo a Primera y ponerlo. Me gusta que un club se llene con juveniles que tengan hambre de gloria“, concluyó ‘Kily’ González.

Con información de Télam