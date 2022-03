Mick Schumacher dijo que "no es fácil" correr "con los terribles acontecimientos en Ucrania"

El joven piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher (Haas) dijo que "no es fácil" centrarse en correr "con los terribles acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania" .

El hijo de Michael, siete veces campeón del mundo, aún no tiene compañero, tras la desvinculación del ruso Nikita Mazepin de la escudería estadounidense.

"Intentamos centrarnos en correr. Por supuesto, eso no es nada fácil debido a todos los terribles acontecimientos en Ucrania", declaró el piloto alemán de 22 años al dominical "Bild am Sonntag", según reprodujo la agencia de noticias DPA.

El corredor dijo, sin embargo, que no se arrepiente de haber firmado con la escudería estadounidense. "No me arrepiento, en absoluto. Soy feliz aquí y me llevo bien con todos. No es una cuestión de rutina", explicó Mick, quien ya estuvo afectado al equipo norteamericano durante la pasada temporada.

La escudería Haas, que quedó relegada a las últimas posiciones durante la temporada pasada, anunció el último sábado que prescindiría - inmediatamente- de su segundo piloto titular, Mazepin, a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La marca estadounidense también rompió relaciones con su patrocinador principal, la compañía rusa Uralkali, de la que el padre de Mazepin, Dmitri, es copropietario.

Antes de los entrenamientos con vistas al Gran Premio de Bahrein del domingo 20 queda por saber todavía quién acompañará a Schumacher en Haas en la nueva temporada y cuál será el futuro financiero de la escudería, sin una de sus fuentes de ingreso más importantes.

Con información de Télam