Tex For Sale le ganó por medio pescuezo a The Best Hit en el Clásico Latency

Tex For Sale, con la monta del jockey Facundo Coria, ganó hoy por medio pescuezo a The Best Hit el Clásico Latency, una prueba de 1.200 metros con un premio de 1.200.000 pesos que fue corrida en el undécimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Nashville Texan, pagó un dividendo de 2,70 por boleto y empleó un tiempo de 1m 10s 76/100 para las 12 cuadras de arena seca.

The Best Hit agarró la punta y vino marcando los tiempos de la carrera. Fue seguido de cerca por Tex For Sale y por Vetrato.

Así lo hicieron hasta la entrada a la recta final. Tex Best Hit siguió mandando las acciones ante la presión que fue ejerciendo Tex For Sale.

En los 150 metros finales The For Sale logro superar al puntero The Best Hit y se fue hacia el disco con una pequeña ventaja.

En la sentencia final hubo solo medio percuezo de ventaja a favor de The For Sale sobre The Best Hit. Tercero, a solo un cuerpo y medio, entró Booby Hatch.

Los parciales fueron de 22s 63/100 para los 400 metros y de 45s 49/100 para los 800 metros. The For Sale alcanzó hoy su cuarta victoria oficial sobre 9 corridas. Su entrenador es Darío Periga y defiende los colores del stud Masama. Hoy ganó con lo justo ante un rival difícil como The Best Hit.

Con información de Télam