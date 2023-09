La yegua Linda Gloss ganó de atropellada el Clásico Etoile

La yegua Linda Gloss, con la monta del jockey Lautaro Balmaceda, ganó hoy, por dos cuerpos sobre Keep In Touch, el Clásico Etoile, una prueba de 1.200 metros de arena con un premio de 2.100.000 pesos que se disputó en el noveno turno de la reunión hípica en el hipódromo de San Isidro.

La ganadora, una hija de In The Dark, pagó un dividendo de 3,10 por boleto y empleó un tiempo de 1m 09s 44/100 para las doce cuadras de arena seca.

Vida Amorosa y Candy And Giantse fueron alternando la punta de la carrera hasta los últimos 250 metros. Por atrás vinieron Linda Gloss, Keep In Touch y Giant Kiss.

Al entrar a la recta final Candy And Giant y Vida Amorosa comenzaron una escalada hacia el disco en un intenso duelo. Atrás vino Linda Gloss.

En los últimos 200 metros atropelló por el lado de afuera Linda Gloss, que, bien corrida por el jinete Lautaro Balmaceda, se fue a buscar a Candy And Giant y a Vida Amorosa.

La atropellada de Linda Gloss fue justa y bien medida. Pasó a ganar en los últimos setenta metros y terminó ganando por dos cuerpos.

Por el lado de los palos también llegó la atropellada de Keep In Touch para ocupar el segundo lugar. En el tercer puesto, a un cuerpo, llegó Giant Kiss, que aprovechó el cansancio de Vida Amorosa y de Candy And Giant.

Los parciales de la carrera fueron de 22s 95/100 para los 400 metros y de 45s 28/100 para los 800 metros.

Linda Gloss alcanzó hoy su segundo triunfo consecutivo en San Isidro y ostenta un récord de cinco victorias oficiales sobre doce competencias.

Ganó por una estrategia bien planeada por su entrenador Omar Labanca y por la conducción de su jinete Lautaro Balmaceda. Entre ambos idearon un plan correcto que funcionó a las mil maravillas.

Con información de Télam