El argentino Calleri marca en goleada de San Pablo

El argentino Jonathan Calleri anotó esta noche una conquista para San Pablo, que derrotó con holgura a Vasco da Gama, por 4-2, en partido válido por la 7ma. fecha del campeonato brasileño de fútbol de primera división, más conocido como Brasileirao.

El delantero, de 29 años, abrió la cuenta en el estadio Morumbí, a los 24 minutos de la primera mitad.

De esta manera, el exjugador de All Boys y Boca Juniors, con paso también por el West Ham (Inglaterra), Espanyol, Las Palmas, Alavés y Osasuna (todos de España, llegó a los 3 tantos en el certamen, al cabo de 7 encuentros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Y en sus dos ciclos en la institución paulista (estuvo anteriormente en la temporada 2016), el atacante argentino alcanzó un total de 43 goles en 101 partidos.

San Pablo, que es rival de Tigre por Copa Sudamericana, marcó sus otros goles por medio de Rodrigo Néstor, Beraldo y Juan, según reflejó un informe de 'Flashscore'.

Los tantos de Vasco de Gama, que contó con los ingresos de los argentinos Luca Orellano (ex Vélez) y Gabriel Carabajal (ex Argentinos Juniors), fueron obra de Cauan Barros y el paraguayo Matías Galarza.

El líder Botafogo (18 puntos) venció por 1-0 a Fluminense, con una anotación del zaguero Víctor Cuesta (ex Arsenal e Independiente). En el conjunto ganador también se alistó el lateral Leonel Di Plácido (ex All Boys y Lanús), mientras que el goleador Germán Cano (ex Lanús y Chacarita) lo hizo para el 'tricolor' de Río de Janeiro.

Además, el mediocampista Tomás Pochettino (Pt. 26m.) marcó para el Fortaleza, del DT Juan Pablo Vojvoda, que perdió por 2-1 ante América Mineiro.

Además del exjugador de Talleres de Córdoba y River Plate en el elenco perdedor actuaron Emanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe), Juan Martín Lucero (ex Vélez) y Silvio Romero (ex Independiente).

En el conjunto de Minas Gerais se alineó desde el comienzo el mediapunta Emmanuel Martínez (ex Chacarita).

Atlético Mineiro, bajo la batuta del DT Eduardo Coudet (ex Rosario Central y Racing Club), derrotó como visitante a Coritiba (jugó el ex Lanús, Marcelino Moreno) por 2-1. En el elenco de Belo Horizonte se desempeñaron Renzo Saravia (ex Belgrano de Córdoba), Matías Zaracho (ex Racing), Cristian Pavón (ex Boca) y Rodrigo Battaglia (ex Huracán).

Otros resultados: Bahía 1-Goiás 1; Bragantino 2-Atlético Paranaense 0.

Mañana jugarán Flamengo (del DT Jorge Sampaoli)-Corinthians y Gremio de Porto Alegre-Internacional de Porto Alegre. En tanto, el lunes lo harán Cruzeiro-Cuiabá.

Con información de Télam