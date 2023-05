Schwartzman consigue un triunfo liberador en Roland Garros, en jornada con victorias argentinas

El argentino Diego Schwartzman se sobrepuso a un mal inicio y logró el boleto a la segunda ronda de Roland Garros, tras revertir su partido ante el español Bernabé Zapata Miralles, a quien finalmente venció 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0 y 6-4 en 3 horas y 37 minutos, en una jornada en la que también avanzaron de fase sus compatriotas Tomás Martín Etcheverry, Thiago Agustín Tirante y Pedro Cachín; mientras que el rosarino Federico Coria quedó eliminado en el debut.

El "Peque" emitió un grito de desahogo al cielo cuando aseguró su sexta victoria en 20 presentaciones por la actual temporada, en la que experimentó un brusco descenso en el ranking ATP.

"Vengo de muchas semanas de frustraciones, es un mal momento para mí, pero este triunfo es muy sabroso por la lucha individual constante para mantener la actitud y la concentración", compartió el argentino, número 95 del escalafón mundial.

Schwartzman mostró reacción para la remontada a partir de la tercera manga y templanza para no derrumbarse en el quinto y definitivo segmento cuando el español recuperó rápidamente el quiebre de servicio.

El juego se inclinó definitivamente a su favor en el noveno game al quedar 5-4 con el saque para ganar y dar el primer paso hacia el objetivo de -al menos- igualar los octavos de final del año pasado.

"Fue muy bueno haberme sentido preparado para jugar cinco sets, eso habla de la gran preparación que hicimos con mi equipo", valoró en diálogo con el canal ESPN después de su victoria ante el 32° preclasificado.

El español Zapata Miralles (38) había vencido al "Peque" este año en los octavos del ATP de Buenos Aires en el primer enfrentamiento que tuvieron dentro del circuito profesional.

Schwartzman, quien debe defender los puntos logrados el año pasado cuando arribó a los octavos de final, se enfrentará en la segunda ronda al portugués Nuno Borges (80), verdugo del estadounidense John Isner en otro extenuante partido de casi 4 horas: 6-4, 5-7, 7-6 (3), 4-6 y 7-6 (9).

Con mucho menos esfuerzo, el platense Tomás Martín Etcheverry (49) selló su pase a la siguiente fase después del retiro de su rival Jack Draper (55).

El argentino, que logró así su segunda victoria por torneos de Grand Slam, primera en París, ganaba 6-4 y 1-0 cuando el británico dijo basta por dolores en el hombro y la mano izquierda.

Etcheverry jugará su siguiente compromiso ante el australiano Alex De Minaur (19), quien consiguió la tercera victoria de su historial en el major de París, que juega por séptima vez.

De Minaur, descendiente de padre uruguayo, empleó 2 horas y 45 minutos para vencer al bielorruso Ilya Ivashka (73) 6-1, 5-7, 6-1 y 6-3.

Por su parte, Thiago Tirante (153), debutante absoluto en torneos de Grand Slam, avanzó a la segunda vuelta de Roland Garros con un meritorio triunfo sobre el neerlandés Botic Van De Zandschulp (31), vigesimoquinto favorito sobre el polvo de ladrillo de París.

El jugador oriundo de La Plata, de 22 años, proveniente de la clasificación previa, se impuso 6-2, 4-6, 6-3 y 6-4 al cabo de 3 horas y 5 minutos, sobre la cancha número 9.

El "gigante" europeo, de 1,91 metros de talla, tuvo una jornada negra con su servicio: 12 doble faltas y 13 oportunidades de quiebre para el argentino, que tomó 7 de ellas.

Tirante se enfrentará en la segunda ronda con el chino Zhizhen Zhang (71), quien superó al serbio Dusan Lajovic 6-1, 4-1 y retiro del europeo por lesión.

A su vez, el cordobés Pedro Cachín (64) se anotó una rutilante victoria ante el austríaco Dominic Thiem (92), finalista en 2018 y 2019 y exnúmero 3 del Mundo, quien está regresando al circuito lentamente tras una operación en la muñeca que lo dejó más de un año afuera de las canchas.

Cachín comenzó con un juego arrasador y se quedó con los dos primeros sets por 6-3 y 6-2 con mucha autoridad y se imponía en la tercera manga 6-5 y sacaba para partido, pero perdió el servicio, luego entregó el tie brek 7-1, el chico 7-6 y el austríaco pasó a dominar el juego.

Thiem obtuvo también el cuarto set por 6-4 y y parecía que todo se complicaba para Cachín, quien recuperó su nivel en la quinta manga y se impuso por 6-2.

De este modo, Cachín logro la victoria por 6-2, 6-3, 6-7 (1-7), 4-6 y 6-2, luego de 3 horas y 51 minutos de contienda, para conseguir su primera victoria en Roland Garros en su carrera.

El cordobés, quien debuta en el Grand Slam francés, se medirá en la próxima fase contra el croata Borna Coric (16), quien hoy eliminó al rosarino Federico Coria (96), al derrotarlo por 7-6 (7-3), 6-7 (5-7), 6-3 y 6-3, al cabo de 4 horas y 11 minutos de juego.

Coria, quien reapareció en el circuito luego de más de un mes tras superar varias lesiones musculares, de todos modos, jugó un buen partido ante un gran rival en un partido cambiante, que quedó en poder del croata por su mayor jerarquía.

Para mañana quedarán los debuts de Francisco Cerúndolo (23) vs. Jaume Munar (España) (81); Sebastián Báez (42) vs. Gael Monfils (Francia) (394); Guido Pella (423) vs Quentin Halys (Francia) (88) y Genaro Olivieri (231) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) (237).

Durante la jornada inaugural del domingo, la "Peque" Nadia Podoroska (103) -única argentina del cuadro femenino- pasó de fase con victoria sobre la francesa Jessika Ponchet (123) y el joven debutante Facundo Díaz Acosta (137) fue eliminado por el australiano Jason Kubler (69) tras 5 sets.

Por su parte, el serbio Novak Djokovic, número 3 del Mundo, superó hoy al estadounidense Aleksandar Kovacevic (114) por 6-3, 6-2, 7-6 (7-1) en su debut en Roland Garros, donde aspira a despegarse del español Rafael Nadal en el récord de títulos de Grand Slam.

Sobre el polvo de ladrillo de la cancha principal Philippe Chatrier, el bicampeón de las ediciones 2016 y 2021 dio el primer paso con la ilusión de alcanzar la vigesimotercera corona en torneos "majors", un objetivo en el que tendrá al murciano Carlos Alcaraz (1) y al ruso Daniil Medvedev (2) como principales adversarios.

El serbio mantiene su racha de no perder en el primer duelo de un grande desde el estreno en Australia 2006.

En la siguiente instancia, "Nole" se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics (80), a quien derrotó en los cuatro antecedentes por el circuito ATP, tres de ellos sobre canchas rápidas y el restante en el césped de Wimbledon.

A su vez, Alcaraz también se presentó con una convincente victoria ante el italiano Flavio Cobolli (159) por 6-0, 6-2 y 7-5, tras 1 hora y 59 minutos de partido.

El español arrasó en los dos primeros sets y cedió un poco de protagonismo en el tercero, que igualmente se lo quedó con más esfuerzo, para confrontar en la segunda ronda de Roland Garros contra el japonés Taro Daniel (112), quien venció al australiano Christopher O'Connell (77) por 6-0, 6-2 y 6-4.

El "Mundial sobre polvo de ladrillo" se jugará en París hasta el 11 de junio y repartirá una cifra récord en premios de 43.900.000 euros entre sus cuadros masculino y femenino.

El español Rafael Nadal, máximo ganador de la historia con 14 títulos, no podrá defender la corona ya que se ausentó en esta edición por una persistente lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, que lo marginó del circuito en febrero durante el primer Grand Slam, el Abierto de Australia.

El español dejó su carrera en pausa y sin fecha de regreso, según anunció en una conferencia de prensa reciente, por lo que se estima que a los casi 37 años (los cumplirá el 3 de junio) se acerca el final de su extraordinario viaje.

Su ausencia le deja el camino despejado al serbio Novak Djokovic, campeón en las ediciones de 2016 y 2021, para cortarse solo en ese particular duelo que mantienen por el récord de títulos de Grand Slam, por ahora empatado con 22 para cada uno.

En el cuadro de damas, sobresale la campeona vigente, la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y gran favorita con la oposición de la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda en el ranking mundial de la WTA y ganadora en febrero del Abierto de Australia, aunque sin buenos antecedentes en Roland Garros.

Con información de Télam