"Rafa" Nadal no jugará el Masters 1000 de Madrid

El tenista español Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam y considerado el mejor de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, anunció hoy que no tomará parte del Masters 1000 de Madrid que se jugará desde el lunes próximo.

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", informó "Rafa" en sus cuentas de Instagram y Twitter.

Nadal, de 36 años y relegado al puesto 14 del ranking mundial de la ATP, no compite desde finales de enero, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia con el estadounidense Mackenzie McDonald y sufrió una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que hasta el momento le impidió reaparecer.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Como sabéis, me hice una lesión importante en Australia, en el psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la 14. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil", añadió Nadal.

El español, de 36 años, hizo su anuncio en sus redes sociales con un video acompañado de un texto colgado en Instagram, donde explica que "la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir".

Nadal, quien comparte el récord de títulos de Grand Slam con el serbio Novak Djokovic, ambos con 22, demorará un poco más su reaparición en el circuito y en la gira europea sobre polvo de ladrillo que culminará en Roland Garros, el segundo "Major" del año que se jugará en París desde la última semana de mayo.

El deseo de "Rafa" es celebrar sus 37 años (los cumplirá el 3 de junio) en Roland-Garros (28 de mayo al 11 de junio), donde buscará un título número 15 para elevar a 23 su récord de torneos ganados de Grand Slam y superar al serbio Djokovic.

Con información de Télam