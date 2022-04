Racing quiere dar un gran paso hacia la clasificación mañana ante Melgar en Arequipa

Racing Club, que encabeza el Grupo B de la Copa Sudamericana, visitará mañana a Melgar de Perú, en la altura de la ciudad de Arequipa, con la finalidad de obtener un resultado positivo que lo acerque a la clasificación para los octavos de final.

El encuentro se desarrollará en el Estadio de la Universidad Nacional de San Agustín, este jueves desde las 19.15 (hora de la Argentina) con el arbitraje del boliviano Raúl Orozco y televisado pro Fox Sports.

Racing lidera el grupo con seis puntos, luego de vencer al River uruguayo (1-0, de visita) y Cuiabá de Brasil (2-0, en el Cilindro), seguido por Melgar y Cuiabá, con tres, y River sin unidades. Mañana en el mismo horario jugarán Cuiabá-River en Mato Grosso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Complicada visita del Racing de Fernando Gago, por el rival que se juega el futuro en la competencia y por los 3.075 metros de Arequipa, siendo la altura otro rival a vencer para todo equipo argentino.

Racing, puntero, invicto y clasificado en la Zona A para los cuartos de final de la Copa de la Liga, es uno de los equipos que mejor juego despliega en el fútbol local junto a River y Estudiantes.

Un juego con un esquema y estilo establecido, basado en la tenencia de balón, verticalidad, poder ofensivo y en su mayoría un nivel alto de sus individualidades.

Melgar, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, subcampeón del mundo en Italia 1990, buscará aprovechar las condiciones impuestas por los 3.000 metros de altura, en donde venció a River por 2 a 0 luego de haber caído en el debut ante Cuiabá por 2 a 0.

El equipo está sexto en el certamen peruano a tres unidades de los punteros Huancayo, Deportivo Binacional y Alianza Atlético Sullana y usualmente cuenta con varios argentinos en su formación.

Entre ellos están Leonel Galeano (ex Independiente y Aldosivi), Martín Pérez Guede (ex Olimpo, Racing, Temperley y Quilmes), Cristian Bordacahar (ex Tigre, Brown de Adrogué, Los Andes y Ferro) y Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal).

+ Probables Formaciones +

Melgar: Carlos Caceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano y Paolo Reyna; Jean Pierre Archimbaud; Cristian Bordacahar, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes y Luis Ibérico; Bernardo Cuesta. DT: Néstor Lorenzo.

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Nery Domínguez y Carlos Alcaraz; Matías Rojas, Enzo Copetti y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Raúl Orozco, de Bolivia.

Cancha: Universidad Nacional San Agustín, en Arequipa.

Hora de inicio: 19.15.

TV: Fox Sports.

Con información de Télam