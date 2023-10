Fortaleza, dirigió por Vojvoda, es finalista de la Copa Sudamericana tras vencer a Corinthians

Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, es finalista de la Copa Sudamericana tras ganarle esta noche de local por 2 a 0 a Corinthians, en el partido de vuelta de las semifinales en el Estádio Governador Plácido Castelo, de Ceará.

El marcador global de la serie fue victoria por 3 a 1 para Fortaleza, luego del empate 1-1 en San Pablo.

En el inicio del complemento Yago Pikachu (4m. ST) puso en ventaja al local, mientras que el capitán Tinga (10m. ST) puso el 2 a 0 que sentenció la serie y llevó a la final a su equipo.

En el equipo anfitrión fueron titulares los argentinos Emanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe), Tomás Pochettino (ex River Plate) y Juan Martín Lucero (ex Defensa y Justicia y Vélez).

Por su parte, Imanol Machuca (ex Unión de Santa Fe) ingresó en la segunda parte en reemplazo de Pochettino.

Por otro lado, los argentinos Gonzalo Escobar (ex Temperley) y Silvio Romero (ex Independiente) ocuparon un lugar en el banco de suplentes en el equipo ganador, pero no ingresaron en el encuentro.

En Corinthians, Fausto Vera (ex Argentinos Juniors) fue nuevamente suplente y no tuvo minutos en toda la serie -en los 180 minutos- en la cual su equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

En el encuentro de ida habían empatado 1 a 1 en el Neo Química Arena, donde para el “Tricolor do Pici” José Welison había abierto el marcador y para el “Timão” Yuri Alberto marcó el empate que hizo que todo se definiera en el partido de vuelta.

Fortaleza se enfrentará a Liga Deportiva Universitaria, de Quito, Ecuador o Defensa y Justicia, en la final de la Copa Sudamericana 2023, que será el 28 de octubre, a partido único en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, de Punta del Este, Uruguay.

En el encuentro de ida, el equipo de Ecuador, de local, ganó por 3 a 0, y la vuelta será mañana en cancha de Lanús a las 19.

Fortaleza irá en busca de ganar su primera Sudamericana y su primer título internacional, luego de apenas tres participaciones.

Con información de Télam