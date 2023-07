El DT Damonte sigue hasta el final de Liga en Sarmiento

Sarmiento de Junín se entrenó hoy con el entrenador Israel Damonte a la cabeza, mientras se espera al final de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para tomar la decisión de dejar o no el cargo, en la previa de la visita a Defensa y Justicia, por la 26ta. fecha.

"Hubo un gran desgaste, muchas lesiones, salidas de jugadores importantes y fallos arbitrales en contra. Además, todavía varios hinchas lo resisten y eso le duele bastante", relató un allegado al cuerpo técnico ante la consulta de Télam.

Esta nueva temporada de Damonte cerca de salir tuvo una precuela hace solamente diez días cuando se reunión con directivos y acordó de palabra un compromiso de terminar el campeonato.

"Va a seguir hasta el final. Si se va será después de Banfield y no antes. El mercado de pases próximo no parece demasiado alentador tampoco y Sarmiento tendrá una Copa de la Liga Profesional complicada. La sensación desde afuera es que le dio demasiado al club y no da más", continuó la misma fuente de la institución juninense.

Lo cierto es que Sarmiento con Israel Damonte consiguió una identidad de juego, resultados históricos como la victoria con River Plate en el Monumental durante la pasada temporada y también promocionó varios jugadores de Inferiores campeones en 2021 con la Reserva.

Sin embargo, hay un sector minoritario de fanáticos que lo resisten en cada partido, en contraposición con el cariño general, pero en el presente y con tanto desgaste de por medio el DT lo ve como una "injusticia" difícil de tolerar, según relataron.

Por las dudas, los directivos de Sarmiento comenzaron a averiguar por un nuevo entrenador y hay un nombre que "les gusta y está libre", llegaron a informar sin dar mayor detalle.

Por otro lado, el equipo se entrenó en el Centro de Alto Rendimiento pensando en Defensa y Justicia (domingo, a las 18.45) sin nuevas bajas y con posibilidades de ver un once con al menos tres cambios: Manuel Mónaco por Sergio Quiroga, Emiliano Méndez por Jean Pierre Rosso y Javier Toledo por Lucas Melano.

Sarmiento suma 29 puntos aunque en el último tramo del campeonato decayó marcadamente en lo numérico y deportivo.

Con información de Télam