Sarmiento, obligado a sumar, se entrenó pensando en San Lorenzo

Sarmiento de Junín tendrá al menos dos cambios para enfrentar este viernes a San Lorenzo de Almagro, por la novena fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El conjunto de Israel Damonte, que lleva tres partidos sin victorias (dos derrotas y un empate) presentará las salidas de Guido Mainero -vio la roja contra Racing- en el medio y de Manuel Guanini -regresará Federico Andueza- en la defensa.

Sarmiento saldría con Josué Ayala; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Federico Rasmussen; Julián Brea, Harrinson Mancilla, Emiliano Méndez y Sergio Quiroga; Jonatan Torres y Lisandro López.

Damonte recibió varios cuestionamientos en los últimos días por parte de los hinchas en las redes sociales, debido a sus planteos defensivos, pero el propio entrenador comentó post 4-1 en contra frente a Racing: "No nos superaron cuando estuvimos once contra once".

"Si les jugás de igual a igual terminás mucho peor", se escudó frente a las preguntas en la conferencia de prensa.

Sarmiento está en zona de descenso junto con Patronato de Paraná y el viernes buscará mejorar su temporada, con 11 puntos, cuando recibirá a San Lorenzo desde las 21.30 en el estadio Eva Perón de Junín.

Con información de Télam