"Soy hincha de Racing pero me concentro en Sarmiento", dijo Lisandro López

El histórico delantero Lisandro López admitió hoy que es hincha de Racing, en la previa al partido del domingo contra el club donde es ídolo, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), aunque aseguró que se concentra en darle lo "mejor" a Sarmiento de Junín.

"No es un partido diferente en mi cabeza. Todos saben lo que significa Racing en mi vida, en mi carrera y el lugar que ocupará siempre. Soy hincha de Racing pero en el partido quiero ganar y me concentro en Sarmiento", se sinceró.

"Licha" conquistó dos títulos con la camiseta de "La Academia" durante sus dos etapas: Liga Profesional 2018-19 y Trofeo de Campeones 2019. En la consagración del 2019 terminó como mejor futbolista de la competición y goleador, con 17 tantos.

De cara al partido contra Racing, que en la Copa de la Liga Profesional le ganó a Sarmiento por 4 a 1 en Avellaneda, el atacante aseguró que "hay un abismo" entre las instituciones por "presupuesto y repercusión".

"Sufriremos, imagino un partido parecido en el desarrollo: Racing teniendo la pelota y nosotros esperando nuestra oportunidad para lastimar. Somos un equipo que no debe perder el orden porque arriba contamos con potencial para definir los partidos", analizó.

Lisandro López jugó en el seleccionado argentino, en Porto de Portugal, Lyon de Francia, entre otros clubes importantes, por lo que es una de las figuras más relevantes en la historia de Sarmiento.

"Me siento bien en Sarmiento. Me encantaría quedarme un año más y que el club me quiera. Espero que el cuerpo responda, al igual que la cabeza a fin de la temporada. A mis 39 años ya debo pensar en semestre a semestre. Sinceramente me encanta la vida en la ciudad", destacó "Licha" en una nota con el canal local Telejunin.

"La verdad es que me siento un futbolista pleno, estamos en invierno y en el Centro de Alto Rendimiento del club hace un frío terrible cada mañana pero tengo unas ganas bárbaras de practicar cada día", destacó.

Lisandro López lleva dos goles con la camiseta de Sarmiento desde su llegada en febrero de este año, con ambos el equipo se llevó victorias por 1-0 contra Atlético Tucumán y Argentinos Juniors.

"Me gustaría convertir más goles, en el semestre pasado me tocó ocupar diferentes puestos en la cancha y hacerlo muchas veces atrasado, como enganche. Lo más importante para mí es dejar a Sarmiento en Primera", aseguró.

La duda en el once inicial pasa por el sistema táctico, ya que Israel Damonte podría regresar al 5-3-2 o mantener el 4-4-2 del partido con Platense (0-0).

Si sale con cinco defensores, los nombres serán Sebastián Meza, Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Rasmussen, Federico Andueza, Franco Quinteros, Emiliano Méndez, Yair Arismendi, Lucas Castro, Lisandro López y Jonathan Torres. En el caso de apostar por una línea de cuatro, afuera estará Andueza y adentro Julián Brea como volante por la banda derecha.

Sarmiento necesita los tres puntos para escaparle al descenso y enfrente tendrá a Racing, al que no vence desde 1981 cuando lo doblegó por 3 a 2 en el Eva Perón.

