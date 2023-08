El argentino Vera anota en la Premier League de fútbol de Rusia

El mediocampista argentino Lucas Vera convirtió hoy el gol del empate 1-1 de su equipo, FC Oremburg, frente a CSKA Moscú, en uno de los anticipos de la sexta fecha de la Premier League del fútbol de Rusia.

El volante bonaerense, de 26 años, sumó su primera conquista de la temporada, a los 25 minutos de la segunda etapa, para darle la igualdad definitiva al conjunto local, que ocupa la última colocación de la tabla, con apenas 2 puntos.

El exjugador de Lanús, All Boys y Huracán está desplegando su segunda campaña en el fútbol ruso, luego de haber disputado para el mismo club 27 partidos y haber marcado 2 goles en la edición 2022-2023, según reflejó ‘Soccerway’.

Además de Vera en el FC Oremburg se alistaron el defensor Matías Pérez (ex Lanús), el mediocampista Gabriel Florentín (ex Argentinos Juniors) y el extremo Brian Mansilla (ex Platense).

En el elenco moscovita, que se puso en ventaja a través de un gol del brasileño Moisés (St. 4m.), estuvo en el banco de suplentes y no ingresó el centrodelantero cordobés Adolfo Gaich (ex San Lorenzo).

En el otro encuentro de la jornada, Fakel empató sin goles como local del Krasnodar, que es el único líder, con 14 puntos.

Con información de Télam