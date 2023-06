Argentina venció a Italia por 43 a 15 en el debut en el Mundial Sub-20 de Sudáfrica

El seleccionado Sub-20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, venció hoy a Italia por 43 a 15 (PT 21 a 8), por el Grupo C, en el partido inaugural de la 13ra. edición del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Sudáfrica.

El encuentro se jugó en el Paarl Gymnasium, en la ciudad de Paarl y los tantos de la Argentina se concretaron con tries de Eliseo Chiavassa, Mateo Soler, Federico Roloti, Valentino Minoyetti y Benjamín Eizalde, un try, un drop y cuatro conversiones de Juan Baronio más una conversión de Valentino Di Capua.

Para Italia, que en el primer tiempo sufrió la expulsión de Destino Aminu, sumaron tries Dewi Passarella y David Odiase, una conversión y un penal de Giovanni Sante.

Argentina al sumar más de cuatro tries logro el punto bonus ofensivo.

El próximo jueves, desde las 11:30, el equipo dirigido por Álvaro Galindo jugará ante Georgia en el Danie Craven Stadiumn de Stellenbosch, y finalizará su participación en la etapa clasificatoria el martes contra Sudáfrica, a las 14:00 en Boland Stadium de Wellington.

En la jornada inaugural, el bicampeón Francia derrotó a Japón por 75-12, mientras que Inglaterra e Irlanda igualaron 34-34

-Síntesis-

Argentina: Matías Medrano, Tomás Bartolini y Renzo Zanella; Federico Rolotti y Efrain Elías; Eliseo Chiavassa (capitán), Felipe Bares y Benjamín Grondona; Nicolás Viola y Juan Bautista Baronio; Ignacio Lucero, Ernesto Giudice, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler; Benjamín Elizalde. Entrenador: Alvaro Galindo.

Italia: Simone Brisighella; Alessandro Gesi, Dewi Passarella, Nicola Bozzo y Matthias Douglas; Giovanni Sante y Sebastiano Battara; Jacobo Botturi, David Odiase y Carlos Berlese; Pietro Turrisi y Alex Mattioli; Marcos Gallorini, Giovanni Quatrini y Destiny Aminu. Entrenador: Massimo Brunello

Tantos en el primer tiempo: 2m. penal Sante (I), 20m. try Passarella (I), 24m. try Baronio convertido por él mismo (A), 33m. try Chiavassa convertido por Baronio (A) y 37m. try Soler convertido por Baronio (A). Resultado parcial: Argentina 21-Italia 8.

Tantos en el segundo tiempo: 4m. try Elías convertido por Baronio (A), 22m. try Minoyetti (A), 27m. try Odiase (I), 34m. drop Baronio (A) y 38m. try Elizalde convertido por Dicapua (A).

Cambio en el primer tiempo: 20m. Riccardo Bartolini por Gesi (I)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Aitor Bildosola por Felipe Bares, Agustín Moyano por Nicolás Viola y Valentino Minoyetti por Tomás Bartolini (A), Lorenzo Elettri por Douglas, Enrico Pontarini por Turrisi, Nicholas Gasperini por Quattrini y Filippo Bozzoni por Passarella (I); 24m. Facundo García Hamilton por Efrain Elías, Francisco Palazzi por Matías Medrano y Nicolás López González por Ernesto Giudice (A) y 31m. Valentino Dicapua por Baronio y Tomás Rapetti por Renzo Zanella (A); 31m. Lorenzo Casilio por Sebastiano Battara (I)

Expulsado en el primer tiempo: 15m. Aminu (I).

Arbitro: Eoghan Cross (Irlanda).

Cancha: Paarl Gymnasium (Paarl, Sudáfrica)

Con información de Télam