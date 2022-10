Capria dice que para Racing "ha sido un año futbolisticamente bueno"

Rubén Capria, asesor deportivo en Racing, aseguró que "más allá de campeonar o no, ha sido un año futbolísticamente bueno" y añadió que “salir campeón es un deseo, pero después se tienen que dar un montón de cosas, hay que justificarlo en la cancha".

En diálogo con la radio DSports, el exmediocampista ofensivo consideró que el equipo de Avellaneda "merece ser campeón. Yo creo que estamos para pelear y salir campeones, el tema es que no depende solamente de nosotros. Es una obviedad decir que queremos ser campeones, pero lo hemos fundamentado con funcionamiento", dijo.

Consultado sobre la afirmación del delantero Enzo Copetti que apunta a que Racing ganará la Liga, el secretario deportivo de la 'Academia' sostuvo: "Lo de Copetti es un deseo. Yo no tengo la bola de cristal. Todos deseamos el campeonato. Primero porque lo merece el equipo. Hoy tengo la esperanza de que podamos conseguirlo".

Sobre la victoria ante Atlético Tucumán (2-0), Capria consideró que “tuvimos un muy buen rendimiento colectivo estable en el partido. Fue una muestra de autoridad futbolística que me gustó mucho. Me sentí muy tranquilo, porque casi siempre fue dominado por nuestra parte. Se dio un buen golpe de autoridad futbolística".

Acerca del futuro del volante Emiliano Vecchio, el exjugador de Estudiantes de La Plata y Newell's, Capria indicó: "Creo que se quedará en el club. La ovación me emocionaba a mi, ¿Imagínate lo que le puede pasar a él? Ojalá lo podamos seguir teniendo porque son valores que no abundan".

Mientras que, sobre la continuidad del colombiano Edwin Cardona, Capria detalló que “nada es definitivo. Edwin tiene todos los partidos una oportunidad para demostrar por qué se lo contrató", apuntó.

Respecto de la situación del enganche en el fútbol argentino, Capria indicó “si en Argentina no se van muchos jugadores termina siendo un refuerzo” y a la hora de analizar el 2022, remarcó que “el balance es muy positivo. El equipo ha ganado experiencia y tiene claro a qué quiere jugar. Los jugadores han colaborado muchísimo. El semestre pasado me dio tristeza no haber conseguido un logro", finalizó.

Con información de Télam