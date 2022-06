River volvió a mostrar poco y empató con Atlético Tucumán

River Plate volvió a mostrar esta noche una imagen opaca y empató sin goles como local con Atlético Tucumán, en encuentro de la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Fue el segundo 0-0 consecutivo de River, tras el debut contra Defensa y Justicia; y también la segunda igualdad seguida para los tucumanos tras el 1-1 con Colón de la fecha inicial.

El partido se jugó en el estadio Monumental y contó con un buen arbitraje de Fernando Espinoza.

River, a pesar de las ausencias (la zaga central del chileno Paulo Díaz y el paraguayo Héctor Martínez, el volante uruguayo Nicolás de la Cruz, todos con sus seleccionados respectivos), salió a hacerse dueño del partido con sus armas habituales.

Sin embargo la primera chance clara fue de los tucumanos, a los 2m, cuando Pereyra robó sobre la izquierda en mitad de cancha, lo vio a Armani adelantado y probó con un lindo remate que superó al arquero pero cayó en el techo del arco.

El local respondió a los 6m con dos remates de Barco, uno que se desvió al córner y otro que despejó muy bien Lampe.

Después de varios minutos muy parejos, River empezó a dominar la pelota. Se hizo ancho con la proyección de los laterales y los continuos cambios de frente pero no pudo ser profundo, porque los volantes se encontraron poco y Julián Álvarez apenas intervino.

Contó con un remate de Palavecino que pudo ser más peligroso de lo que fue y recién se aproximó con verdadero riesgo a los 29m, cuando Enzo Fernández combinó bien con Álvarez, recibió dentro del área y perdió con Lampe en el mano a mano.

River no tuvo fluidez ni dinámica para la creación colectiva y tampoco las individualidades le dieron cambio de ritmo.

Los de Lucas Pusineri, mientras tanto, apostaron arriba a los duelos mano a mano de Lotti y Menéndez contra Maidana y González Pirez; aunque los zagueros locales mostraron cierta dificultad en sus movimientos, e inclusive Enzo Pérez pareció contribuir a esa confusión defensiva, Armani apenas debió exigirse una vez, a los 41m, para sacar al córner un disparo de Carrera.

En los primeros momentos de la segunda etapa el conjunto de Marcelo Gallardo generó dos buenas posibilidades para abrir el marcador. En ambas la definición fue de Elías Gómez, la primera con un cabezazo y la segunda con una muy buena tijera. Las dos las sacó el boliviano Lampe con reacciones notables.

River creció en confianza y con los ingresos de Pochettino y Paradela se afirmó en el dominio. Durante los pasajes siguientes del encuentro, con el "Decano" decididamente recostado cerca de su área, el local trató de desbordar por los laterales y de sorprender con pases entre líneas. Pero siguió padeciendo de su falta de profundidad y contundencia. No hubo proporción ni correlato entre tenencia y situaciones de gol.

Así, y aunque el segundo tiempo se desarrolló casi por completo en campo de Atlético Tucumán (salió dos veces hacia el área rival y las dos veces cayó en posición adelantada), River solo tuvo dos más, a los 32m, cuando Álvarez recibió desde la derecha al borde del área, sin marca, y remató desviado; y a los 39m, también un tiro fallido del ingresado Braian Romero.

En la próxima jornada, la tercera, River visitará a Colón de Santa Fe, el miércoles a partir de las 19, y Atlético Tucumán recibirá a Lanús, el mismo día pero desde las 16.30.

- Síntesis -

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez y Elías Gómez; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Julián Alvarez y Esequiel Barco. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Ramiro Carrera; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Cambios: en el segundo tiempo, 14m José Paradela por Barco (R) y Tomás Pochettino por Palavecino (R); 24m Ignacio Maestro Puch por Lotti (AT) y Renzo Tesuri por Pereyra (AT); 36m Braian Romero por Simón (R) y Matías Orihuela por Rius (AT); 45m Leonardo Heredia por Carrera (AT) y Gastón Gil Romero por Menéndez (AT).

Cancha: River.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Con información de Télam