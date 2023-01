Riquelme dijo que "fue hermoso" ver ganar la Copa del Mundo a Lionel Messi

Juan Román Riquelme expresó hoy su alegría por ver levantar la Copa del Mundo a Lionel Messi y consideró que el entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal, se equivocó en sus declaraciones contra el capitán argentino porque "en fútbol no podés hacer enojar al mejor".

"Fue maravilloso ver a Agustín y a Lola (sus hijos) festejar, pintándose la cara, darles las gracias a los muchachos de la Selección por la alegría que nos dieron a los argentinos. Fue hermoso", dijo esta tarde el vicepresidente segundo de Boca a ESPN.

"Para quien le gusta el fútbol, fue hermoso ver a Messi que levante la Copa del Mundo. Muy pocas veces pasó que todo el mundo esté de acuerdo con que él merecía ganarla. Eso demuestra lo que es. Estoy muy feliz, él sabe muy bien que lo quiero mucho, no lo molesto, pero tenemos muy buena relación", añadió el ídolo boquense.

Riquelme contó acerca de un intercambio de mensajes con Messi por celular: fue después de la derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1, en el comienzo de la competencia, y cuando el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón del Mundo.

"En el Mundial solo le escribí cuando perdimos el primer partido y cuando ganó la final. No solo porque ahora ganó, sino que cuando hace años me preguntaban, yo decía que Argentina era favorita por Messi, y al final lo consiguió", señaló.

"Le gusta competir y juega como los jugadores de antes. Messi juega a la pelota como en el barrio, no juega al fútbol, no le duele nunca nada, le puede doler para entrenar, pero no para jugar", dijo Román sobre el astro rosarino.

También se refirió al famoso gesto del "Topo Gigio" que el propio Riquelme patentó en el mundo del fútbol (en el festejo de un gol contra River en la Bombonera en un gesto de rebeldía contra el ex presidente Mauricio Macri) y que Messi le hizo al DT Van Gaal en el partido contra Países Bajos, que la "albiceleste" ganó por penales.

"Creo que algo había declarado Van Gaal, como que en el Mundial no la había tocado... Qué se va a hacer, vos al mejor del mundo no lo podés hacer enojar: es preferible abrazarlo, besarlo y que no te quiera atacar, porque si se enojó el mejor, no tenés chance de ganarle", señaló Román.

"Esa declaración de Van Gaal fue buena para Argentina: con Messi enojado es imposible ganarle. Messi, si se enoja, no lo van a expulsar, no va a pegar una patada... Messi se enoja de otra manera, jugando a la pelota, y es lo peor que te puede pasar si sos rival de Leo", concluyó Riquelme.

Con información de Télam