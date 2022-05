Gago, sobre la eliminación de Racing en la Sudamericana: "Es difícil hacer un análisis hoy"

Fernando Gago, técnico de Racing, aseguró que "es difícil hacer un análisis" debido a la "bronca y el dolor" por la derrota de esta noche por 1-0 ante River Plate, de Uruguay, resultado que lo dejó afuera de la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

"Es difícil hacer un análisis hoy con la bronca y el dolor de haber quedado afuera", declaró Gago tras la eliminación de la "Academia" en el segundo torneo más importante del continente.

"Esto es un grupo y todos tiramos para el mismo lado y debemos admitir nuestras responsabilidades, porque se nos exige de la misma manera", continuó "Pintita".

"Tuvimos muchas situaciones para estar en partido y para estar en ventaja, pero no se dio. No estuvimos finos y en este caso esto no nos permitió conseguir la diferencia que necesitábamos", siguió en su análisis sobre el partido disputado en el Cilindro de Avellaneda.

"Tenemos que intentar llegar del mejor modo posible en lo físico, en lo deportivo y en lo psicológico para afrontar el arranque del nuevo torneo que se aproxima y también la continuidad de la Copa Argentina. Hay que seguir trabajando", concluyó Fernando Gago en referencia al único torneo en el que Racing continúa con chances en el presente semestre.

Racing terminó en la segunda posición del Grupo B con 12 puntos, al igual que Melgar, aunque los peruanos finalizaron con mayor diferencia de gol.

Con información de Télam