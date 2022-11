Tyler Adams le contestó a un periodista iraní en un momento tenso de la conferencia de prensa

El mediocampista y capitán del seleccionado estadounidense Tyler Adams le contestó hoy a un periodista iraní, quien le reprochó la mala pronunciación de su país y los actos de discriminación que impulsaron el movimiento Black Live Matters.

"Mis disculpas por mi mala pronunciación. Dicho esto, hay discriminación en todas partes. Algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas es que en Estados Unidos seguimos progresando cada día", dijo Adams, en un tono pausado y firme, en la previa del partido de mañana por el grupo B del Mundial de Qatar 2022.

"Crecí en una familia blanca con, obviamente, raíces afroamericanas, así que me formé con culturas diferentes y tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja y esa posibilidad de hacerlo, es algo para lo que se necesita tiempo y educación. Es importante la manera en la que me has enseñado la forma en la que se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso, y siempre que haya progreso es lo más importante", cerró Adams.

El partido entre Irán y los Estados Unidos está signado por cuestiones históricas y políticas, pues ambos países están en conflicto desde el inicio de la Revolución Islámica, a fines de los años 70, y en las últimas horas hubo un malestar iraní por una modificación de su bandera en la página del seleccionado estadounidense, sin su símbolo central.

A propósito de esta situación, el seleccionador de EEUU, Gregg Berhalter, separó de cualquier intencionalidad a jugadores, cuerpo técnico y personal: "a veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte".

"Nuestro pensamiento está en el partido. No quiero sonar distante, pero los jugadores trabajaron muy duro durante los últimos cuatro años. Tenemos 72 horas entre el choque de Inglaterra y el de Irán y estamos muy enfocados en cómo ganar. Nuestros pensamientos están con el pueblo iraní, pero tenemos puesto el foco en el partido", agregó el entrenador.

Con información de Télam