Harry Kane le resta importancia a su lesión en el tobillo y confía en el buen plantel de Inglaterra

El capitán del seleccionado de Inglaterra, Harry Kane, le restó trascendencia hoy a la lesión que padece en el tobillo y a la vez recalcó que todos son reemplazables en el equipo ya que el plantel británico cuenta con 26 jugadores de primer nivel.

Kane, goleador y máxima figura del Tottenham Hotspur, sufrió un fuerte golpe en el tobillo en la victoria inicial por 6-2 sobre Irán y fue reemplazado a los 76 minutos y luego jugó ante Estados Unidos (0-0) sin inconvenientes.

Inglaterra volverá a jugar a las 16 (hora de Argentina) ante Gales y en el mismo horario lo harán Estados Unidos e Irán. El equipo ingles es puntero con cuatro unidades, seguido por Irán con tres, Estados Unidos con dos y Gales con uno.

"Me siento bien. Sé que ha habido mucho ruido con la lesión, pero con Irán fácilmente podría haber jugado los 90 minutos completos, pero el entrenador me reemplazó por razones tácticas" dijo el delantero ante los rumores de que su lesión no estaba curada, señaló la figura inglesa a BBC Sports.

Kane fue claro sobre la chance de ser sustituido y dijo: "Ya sea que esté completamente en forma o lesionado, alguien más puede entrar por mi y en cualquier posición. El equipo no soy solo yo, tenemos 26 jugadores aquí que buscan lograr lo mismo: ganar una Copa del Mundo".

Con información de Télam