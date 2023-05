Gimnasia de Jujuy juega ante Tristán Suárez en el inicio de la fecha en la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que viene de perder ante el puntero Chacarita Juniors, recibirá hoy a Tristán Suárez, cuyo único objetivo pasa por evitar el descenso, en el inicio de la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio 23 de agosto en San Salvador de Jujuy, desde las 21 y con el arbitraje de César Ceballos.

Gimnasia, dirigido por Mario Gómez, hizo un buen partido ante Chacarita pero cayó 2-1 en la ciudad de San Martín, ahora con 16 unidades, y a 11 puntos del líder todo apunta a lograr un lugar en el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Tristán Suárez, con Gabriel Di Noia como DT, suma dos reveses seguidos y apenas un triunfo en las pasadas seis fechas. El equipo de la localidad de Ezeiza está anteúltimo con 13 unidades, a tres del último Chaco For Ever y sufre con el "Fantasma" del descenso.

La programación de la fecha es la siguiente:

= Zona A (16ta. Fecha)

+ Sábado:

. A las 13:45, Deportivo Morón-Nueva Chicago (TyC Sports)

. A las 15:30, Gimnasia de Mendoza-San Telmo y Defensores de Belgrano-Estudiantes de Río Cuarto.

. A las 17:55, Patronato-Temperley (TyC Sports)

. A las 18:10, Almirante Brown-All Boys (DirecTV)

+ Domingo

. A las 15:30, Flandria-Agropecuario

. A las 16:30, Alvarado-Almagro

+ Lunes

. A las 19:00, Guemes-San Martín de Tucumán (TyC Sports)

. A las 21:00, San Martín de San Juan-Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Libre, Defensores Unidos.

= Zona B (14ta. Fecha)

+ Sábado

. A las 15:00, Deportivo Madryn-Deportivo Maipú

. A las 18:00, Villa Dálmine-Aldosivi y Atlético Rafaela-Independiente Rivadavia

. A las 20:00, Quilmes-Chacarita (TyC Sports)

+ Domingo

. A las 11:00, Brown de Adrogué-Mitre de Santiago del Estero

. A las 16:35, Ferro-Atlanta (TyC Sports)

+ Lunes

. A las 15:30, Deportivo Riestra-Racing de Córdoba

. A las 21:10, Estudiantes de Buenos Aires-Chaco For Ever

= Posiciones =

+ Zona A: Agropecuario 26 puntos; Temperley 25, Defensores Unidos y San Martín (SJ) 23; Almirante Brown 21; San Martín (T) 20, Güemes (SE) y Estudiantes (RC) 19; Gimnasia (M), Nueva Chicago, Brown (PM) y Almagro 18; Defensores de Belgrano y Deportivo Morón 17; Flandria 16; Patronato y Alvarado 15; All Boys 14 y San Telmo 12.

+ Zona B: Chacarita 27 puntos, Deportivo Maipú 24; Rafaela 23; Quilmes e Independiente Rivadavia 22; D. Madryn y Atlanta 18; Racing (C), Riestra, Gimnasia (J), Mitre (SE), Brown (A) y Ferro 16; Estudiantes (BA) y Aldosivi 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13; Chaco For Ever 10.

