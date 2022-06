El puntero Belgrano visita mañana a Deportivo Madryn en la continuidad de la Primera Nacional

Belgrano de Córdoba, consolidado en el primer puesto, visitará mañana a Deportivo Puerto Madryn en uno de los nueve partidos que le darán continuidad a la fecha 19 de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará este domingo en el estadio Abel Sastre, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, desde las 14.05, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Andrés Gariano.

La programación de mañana se completará con Mitre-Estudiantes de Buenos Aires (14), Deportivo Maipú-San Telmo (15), Sacachispas-Santamarina y Morón-Villa Dálmine (15.30), Alvarado-Güemes y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Riestra (16), Temperley-Almirante Brown (16.10, TyC Sports) y Almagro-All Boys (18.10, TyC Sports).

Belgrano (41 puntos) no afloja su rendimiento y con un 80% de eficacia (ciento por ciento cuando juega en Córdoba) será complicado que se le escape el ascenso, por virtudes propias y también por la irregularidad que caracteriza al resto de sus rivales.

Su rival será Deportivo Madryn (25), que está en la lucha por clasificar para el reducido por el segundo ascenso (aunque hace tres fechas que no gana), un dato significativo teniendo en cuenta que subió del Federal A en 2021.

El "Pirata" tendrá dos variantes obligadas debido a las suspensiones que deben cumplir Alejandro Rébola y Mariano Miño, quienes llegaron a la quinta amarilla ante Deportivo Morón. Por Rébola ingresará Wilfredo Olivera, mientras que Iván Ramírez será el reemplazante de Miño.

Por su parte, All Boys (30) visitará a Almagro en José Ingenieros (28) en un atractivo cotejo.

El "Albo" de Floresta que dirige Anibal Biggeri suma nueve presentaciones sin perder y quiere seguir lo más próximo posible de Belgrano aguardando una caída del "Celeste", mientras que Almagro desea rehabilitarse luego de perder un invicto de ocho partidos con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El lunes continuará la fecha con Agropecuario-Guillermo Brown (18.30), Independiente Rivadavia-San Martín de San Juan (20) y San Martín de Tucumán-Brown (20.10, TyC Sports) y el martes Ferro-Atlanta (21.10, TyC sports). Libre: Defensores de Belgrano.

- Posiciones: Belgrano 41 puntos; Brown (A) 34; San Martín (T) 33; All Boys, Instituto y Gimnasia (M) 30; Almagro 28; Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Chaco For Ever, Dep. Madryn, San Martín SJ y Estudiantes (RC) 25; Agropecuario y Chicago 24, Defensores 23; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Quilmes, Riestra y Ferro 22; Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Güemes (SdE) y Alte.Brown 19; Deportivo Morón, Flandria y Temperley 18; Mitre (SE), Sacachispas, San Telmo y Atlético Rafaela 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez y Santamarina 10.

Con información de Télam