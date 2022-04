Brown de Adrogué no puede acercarse a la línea del líder Belgrano de Córdoba

Brown de Adrogué (19 puntos) no pudo acercarse a la línea del líder Belgrano de Córdoba (22), luego de empatar hoy 0-0 como visitante de Nueva Chicago (11), en la continuidad de la novena fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

En Mataderos, el conjunto del DT Pablo Vicó dispuso de las situaciones más claras, dentro de un contexto parejo y aburrido, pero no supo resolverlas en los últimos metros y convirtió en figura al guardavallas ‘verdinegro’, César Taborda.

Además, en Isidro Casanova, el local Almirante Brown (16) empató 1-1 con San Telmo (7), que exhibió una mejor cara en el tramo final del partido.

El delantero Ignacio Colombini (Pt. 10m.), en evidente posición adelantada, adelantó en la pizarra al equipo del DT Fabián Nardozza. El también atacante Jonathan Cañete (Pt. 37m.) estableció la igualdad para los de la Isla Maciel.

En tanto, en Caballito, la flamante dupla técnica Juan Branda-Tobías Kohan rescató un punto en el 2-2 frente a Agropecuario de Carlos Casares.

El conjunto ‘sojero’ estuvo en ventaja en dos ocasiones, por los goles de Exequiel Narese (Pt. 22m.) y Emanuel Dening (St. 11m.). El elenco ‘verde’ remontó dos veces el tanteador y logró nivelar la cuenta con los goles de Lucas Román (Pt. 39m.) y Enzo Díaz (St. 18m.).

Brown de Puerto Madryn (16) tampoco se pudo aproximar a la zona de vanguardia, al perder sobre el final con Alvarado de Mar del Plata (10), por 1-0. El atacante Mauro Valiente (St. 37m.) cortó una racha de tres caídas consecutivas para el nuevo equipo del interino Osvaldo Nartallo.

Por su lado, Deportivo Maipú de Mendoza (12), con una notable performance de Bruno Nasta (Pt. 15m.; St. 3m. y 52m.), le ganó por 3-1 a Defensores de Belgrano (12), que había establecido la igualdad transitoria por intermedio de Juan Manuel Olivares (Pt. 28m.). Los dirigidos por el DT Pablo Frontini terminaron con diez hombres, por la expulsión de Máximo Levi.

En tanto, Deportivo Madryn (13), con un penal convertido por José Michelena (St. 49m.) en las postrimerías del cotejo, empató 1-1 con Santamarina de Tandil, en donde debutó como entrenador Mariano González y que marcó por intermedio de Agustín Osinaga (St. 22m.). El conjunto chubutense se quedó con uno menos, por la tarjeta roja que le mostraron a Sebastián Jeldrés (St. 37m.).

Por su lado, Deportivo Morón (10) profundizó su mal momento, al perder como local frente a Estudiantes (13), por 1-0. El único gol fue obra del defensor Stéfano Brundo (St. 2m.). En el ‘Gallo’ se fueron expulsados Luis López (St. 14m.) y Franco Verón (St. 36m.)

Atlanta (13) derrotó como visitante a Temperley (8), por 2-0, con los tantos de Juan Galeano (Pt. 36m.) y Gonzalo Klusener (Pt. 40m.)

Mientras que Independiente Rivadavia Mendoza (11) venció en la agonía a Tristán Suárez (5), por 2-1. En el conjunto ‘azul’ anotaron Matías Quiroga (St. 18m.) y Franco Coronel (St. 49m.), mientras que la entidad de Ezeiza, que todavía no ganó en el torneo, había abierto la cuenta por mediación de Fabián Garay (Pt. 22m.).

Los otros resultados de la jornada, en adelantos celebrados entre viernes y sábado, fueron éstos: Estudiantes de Río Cuarto 0-Atlético de Rafaela 0; Belgrano de Córdoba 2 (Ibrahim Hesar y Diego Novaretti)-All Boys 1 (Hugo Soria); Gimnasia de Jujuy 1 (Alejandro Gagliardi)-Chaco For Ever 1 (Gonzalo Lucero)

Flandria 4 (Lautaro Gordillo, Brian Ferreyra, Gastón Mansilla y Juan Ignacio Barbieri)-San Martín de San Juan 0; Villa Dálmine 1 (Juan Pablo Zárate)-Gimnasia de Mendoza 5 (Matías Nouet -2-, Ulises Ortegoza, Nicolás Romano y Mario Galeano, de penal); Almagro 1 (Enzo Fernández)-Chacarita 3 (Ricardo Blanco y Leandro Godoy -2-)

Mañana jugarán Deportivo Riestra-Guemes de Santiago del Estero (15.40), Mitre de Santiago del Estero-Instituto de Córdoba (19.05) y Quilmes-San Martín de Tucumán (21.10). Tuvo fecha libre Sacachispas.

Posiciones: Belgrano 22 puntos; Brown (A) 19; San Martín (T) 17; Instituto, Almirante Brown y Brown (PM) 16; Deportivo Riestra y Chacarita 14; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto 13

Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano 12; Independiente Rivadavia y Nueva Chicago 11; Quilmes, Agropecuario, Dep. Morón, San Martín (SJ), Alvarado, Gimnasia (J) y Almagro 10; Gimnasia (M), Sacachispas y Atlético de Rafaela 9; Temperley y Flandria 8; Ferro, Villa Dálmine y San Telmo 7; Santamarina 6; Tristán Suárez 5; Guemes 4; Mitre 3.

Con información de Télam