Chacarita sigue en racha negativa y perdió con Tristán Suárez

Chacarita Juniors acumuló hoy un nuevo encuentro sin triunfos y cayó como visitante ante el penúltimo Tristán Suárez, por 3-2, en la continuidad de la 19na. Fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

Con este nuevo tropiezo, el conjunto de San Martín ya suma cuatro cotejos sin ganar (apenas consiguió un punto sobre 12 posibles) y continúa perdiendo terreno en relación a la línea que ostenta el líder Belgrano de Córdoba (41 puntos).

Tristán Suárez (13) se situó arriba en la pizarra con sendas conquistas de Brian Oyola (Pt. 6m. y 27m.). Antes de la finalización de la primera mitad, el defensor Abel Masuero (Pt. 44m.) descontó para la formación ‘funebrera’.

Apenas comenzada la segunda parte, el delantero Santiago Godoy (St. 14m.) estableció la igualdad provisoria para los dirigidos por el técnico Pablo Centrone, que todavía enarbolan 27 unidades.

A los 33m. del complemento, el delantero Nicolás Messiniti (ex Independiente) le dio el triunfo definitivo a los conducidos por el DT Juan Manuel Llop.

Chacarita, que contó con el estreno del volante Nahuel Maidana (incorporación procedente de Ferro), terminó el pleito con diez hombres, a raíz de la expulsión sancionada al defensor Federico Rosso (St. 49m.).

Por su lado, con el estreno de Walter Coyette como entrenador, Quilmes (25) doblegó a Chaco For Ever (25), por 2-0. Los dos tantos fueron obra de Julián Bonetto (Pt. 4m. y St. 19m.).

En el estadio Juan Domingo Perón del barrio Alta Córdoba, el local Instituto (31), cuarto en las posiciones, no pudo con Atlético de Rafaela (17), con el que empató sin goles. El conjunto santafesino terminó con uno menos por la tarjeta roja que le exhibieron a Mateo Castellano (St. 13m.).

Además, en el Carlos V de Jáuregui, el local Flandria (19), que concluyó con diez por la expulsión de Adrián Torres (St. 28m.), igualó 0-0 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy (21).

Los encuentros de mañana serán: Mitre-Estudiantes de Caseros (14.00); Deportivo Madryn-Belgrano de Córdoba (14.05, por TV); Deportivo Maipú de Mendoza-San Telmo (15.00); Sacachispas-Santamarina de Tandil y Deportivo Morón-Villa Dálmine (ambos a las 15.30); Alvarado de Mar del Plata-Guemes de Santiago del Estero y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Riestra (los dos a las 16.00); Temperley-Almirante Brown (16.10, TV) y Almagro-All Boys (18.10, TV).

El lunes se celebrarán los cotejos Agropecuario de Carlos Casares-Brown de Puerto Madryn (18.30); Independiente Rivadavia Mendoza-San Martín de San Juan (20.00) y San Martín de Tucumán-Brown de Adrogué (20.10, TV). La fecha se completará el martes con el choque Ferro-Atlanta (21.10, TV). Tiene fecha libre Defensores de Belgrano

La jornada se inició el viernes con el empate 1-1 entre Nueva Chicago (gol de Leonel Alvarez) y Gimnasia de Mendoza (Diego Mondino)

Posiciones: Belgrano 41 puntos; Brown (A) 34; San Martín (T) 33; Instituto 31; All Boys y Gimnasia (M) 30; Almagro 28; Independiente Rivadavia, Brown (PM), Estudiantes BA y Chacarita 27; Dep. Madryn, Quilmes, San Martín SJ, Estudiantes Río Cuarto y Chaco For Ever 25; Agropecuario y Nueva Chicago 24; Defensores 23; Dep. Maipú, Riestra y Ferro 22; Gimnasia (J) y Alvarado 21; Atlanta 20; Guemes, Almirante Brown y Flandria 19; Dep. Morón y Temperley 18; Atlético Rafaela 17; Mitre, Sacachispas y San Telmo 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.

Con información de Télam