Primera C

"El grupo dio muestra de carácter" valoró el arquero de Ituzaingó, Tomás Figueroa

El arquero de Ituzaingó, Tomás Figueroa, quien atajó uno de los penales en la definición final, destacó que "el grupo dio muestra de carácter" para igualar la serie (2-2) en la revancha de la final por el segundo ascenso a la Primera B.

"El grupo dio muestra de carácter, acostumbrado a sobreponerse a las adversidades que se presentaron durante el torneo", resaltó Figueroa en declaraciones para la transmisión televisiva de la señal 'Direc TV'.

"Antes de iniciar la ronda de penales, les dije a algunos compañeros que estaba con fe para atajar alguno y así se dio", refirió el guardavallas por el tiro que le desvió a Matías Coselli, el segundo de la serie de Argentino de Merlo.

A la vez, entre sonrisas y emoción y rodeado de varios hinchas en el campo, el arquero surgido en las divisiones formativas de Vélez manifestó: "Estoy muy feliz no solo por subir a Primera B, si no también por los tantos esfuerzos y altibajos que he tenido en mi carrera, como les pasa a la mayoría de los jugadores de las categorías del ascenso", subrayó.

Con información de Télam