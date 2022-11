Clima tenso en Portugal: Cristiano se peleó con Cancelo en el entrenamiento

La tensión en el vestuario de Portugal se sintió hoy cuando Cristiano Ronaldo tomó de la cabeza a Joao Cancelo en el entrenamiento en Lisboa, durante la previa al último amistoso contra Nigeria, que no irá a Qatar, de cara al debut del jueves 27 frente a Ghana, por el Grupo H.

El astro de Manchester United, apuntado por los medios después de sus declaraciones contra el club inglés y su entrenador, tomó de la cabeza a su compañero, que sorprendido se quedó en una posición con los brazos en "jarra" al principio y luego se sacó de encima al ex Real Madrid.

Este hecho se sumó a lo visto ayer en el vestuario cuando Bruno Fernandes le negó en principio el saludo a Cristiano Ronaldo, ambos compañeros en Manchester United, tras sus declaraciones frente a la prensa británica donde el delantero aseguró sentirse "traicionado" por la institución inglesa.

En el reencuentro, "CR7" le extendió la mano a su compañero, quien lo dejó con el saludo en el aire en el inicio y luego le extendió su mano con un gesto de frialdad.

"Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No solo el entrenador (el neerlandés Erik ten Hag), hay dos o tres más que me quieren fuera del club", dijo Cristiano hace unos días con Sky Sports, y pareció no caerle bien a su compañero de club y seleccionado.

Por su parte, el mediocampista Joao Mario sostuvo que Cristiano Ronaldo "está feliz en el equipo nacional" durante la conferencia de prensa brindada en este mediodía, hora de la Argentina.

"Como ya lo ha dicho antes, para él siempre es un placer estar aquí. Está totalmente concentrado con el equipo nacional", afirmó el futbolista de Benfica, en donde es compañero de los argentinos mundialista Enzo Fernández y Nicolás Otamendi.

Además, el experimentado mediocampista trató de descomprimir la situación y aseguró: "Hicieron una broma entre ellos y resultó mal interpretada por el resto".

Portugal debutará en la Copa del Mundo el 24 de noviembre contra Ghana en Doha, y se enfrentará después a Uruguay y Corea del Sur por el Grupo H.

Con información de Télam