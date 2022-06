Platense buscará ante Aldosivi el triunfo que lo devuelva a la punta de la LPF

Platense buscará mañana en Mar del Plata el triunfo que lo devuelva a la punta de la Liga Profesional de Fútbol, frente a un Aldosivi en crisis que está último, sin puntos y con entrenador interino, en el partido correspondiente a la cuarta fecha.

El encuentro se jugará en el José María Minella, desde las 19:00, será controlado por Nazareno Arasa y televisado por ESPN Premium.

El equipo de Omar De Felippe, con 7 unidades, tuvo un arranque prometedor al cabo de dos victorias y un empate. Con Mauro Zárate como figura, más una buena cantidad de refuerzos, el "Calamar" está firme en su objetivo de engrosar el promedio.

Aldosivi, único equipo que no sumó puntos en lo que va de la liga, es todo lo contrario. Desde que Martín Palermo pegó el portazo, antes del inicio del torneo, continúa en la búsqueda de un entrenador, mientras Diego Villar lo hace de forma interina.

El "Tiburón" perdió en sus tres presentaciones (2-1 vs Argentinos; 1-0 vs Estudiantes LP; y 1-0 vs Patronato) y se compromete cada vez más en la tabla de los promedios, al borde de la zona roja que hoy ocupan Godoy Cruz y Patronato.

El delantero y capitán Martín Cauteruccio no será de la partida en Aldosivi como consecuencia de una lesión muscular que ya lo marginó del plantel en las dos fechas pasadas. Además, el defensor Federico Milo ingresaría por el suspendido Santiago Laquidaín.

Aldosivi y Platense animarán un duelo directo por la permanencia en la primera división.

-Probables formaciones-

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López, Nicolás Valentini y Federico Milo; Marcelo Meli, Francisco Cerro y Tomás Martínez; Matías Pisano, Santiago Silva y Braian Martínez. DT: Diego Villar.

Platense: Marcos Ledesma; Juan Pablo Pignani, Haibrany Ruíz Díaz y Gastón Suso; Nicolás Morgantini, Iván Gómez, Carlos Villalba y Juan Infante; Mauro Zárate, Ignacio Schor y Gonzalo Bergessio. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Hora de inicio: 19:00.

TV: ESPN Premium.

Con información de Télam