Brown de Adrogué no pudo trepar al segundo puesto en el Nacional al empatar con Agropecuario

Brown de Adrogué no pudo esta noche trepar al segundo puesto en la Primera Nacional, al empatar con Agropecuario Argentino en un gol, en Carlos Casares, en la apertura de la 17ma fecha.

El "Tricolor", que suma 31 unidades, tampoco supo aprovechar para avanzar en las posiciones la fecha libre que tuvo San Martín de Tucumán (32), el escolta del líder Belgrano de Córdoba (37).

Luego de un primer tiempo discreto, con mayor predisposición ofensiva del conjunto local, el segundo período resultó de acciones más intensas y emotivas, con los dirigidos por Pablo Vicó favorecidos por la rápida conversión al inicio del mismo, por medio de un cabezazo del centrodelantero Oscar Belinetz, al conectar un centro de Elías Contreras (2 min).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De inmediato reaccionó el "Sojero" y pronto alcanzó la igualdad, también, a través de un cabezazo y de otro centroatacante, Emanuel Dening (6 min). A partir de allí y hasta el final el marcador se mantuvo incierto, aunque fue Agropecuario el que sostuvo una ofensiva más peligrosa.

En el otro encuentro de la jornada, Independiente Rivadavia superó a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0, en Mendoza, con las conversiones de Fernando Luna (27 min) y Matías Quiroga (43 min), ambos en la primera etapa.

Con el éxito, el equipo mendocino trepó a la undécima ubicación, con 24 unidades, por lo que estaría clasificando para los octavos de final por segundo ascenso a primera división; en cambio, los de Caseros al no sumar se mantuvieron cuartos, con 27 y con pase a la misma instancia.

La 17ma fecha continuará del siguiente modo:

Mañana, (a las 15:10), Instituto - Chacarita; y Nueva Chicago - Chaco For Ever; (15.30) Sacachispas - Brown (PM); y Flandria - Villa Dálmine; (18) Tristán Suárez - Def. de Belgrano; y (19:10) Quilmes - Atlanta.

Domingo: (15:00) Dep. Madryn - Güemes (SdE); (15:10) Estudiantes (RC) - All Boys; (15:30) Dep. Maipú - San Martin (SJ)) y Gimnasia (J) - Alte Brown; (16:00) Alvarado - Gimnasia (M); (17:00) Mitre (SdE) - Atl Rafaela).

(17:10) Temperley - Belgrano; (19:10) Ferro Carril Oeste - Santamarina; (21:10) Almagro - San Telmo; y se cierra el lunes 30, a las 21:10, con Dep. Morón - Riestra. Fecha libre: San Martin (T).

Principales posiciones: Belgrano (C), 37 puntos; San Martin (T), 32; Brown (A), 31; Estudiantes (BA), 27; Chacarita Juniors y All Boys 26; Gimnasia (M) y Almagro, 25; Chaco For Ever, Dep. Madryn, Ind. Rivadavia, Instituto (C) y Estudiantes (RC), 24; Agropecuario y Brown (PM), 23.

Con información de Télam