Genk, con Matías Galarza, igualó con Fiorentina, de Nico González, por la Conference League

Genk de Bélgica, donde fue titular Matías Galarza, empató, de local con Fiorentina, con los argentinos Nico González y Lucas Beltrán entre los titulares, por 2 a 2, en un partido correspondiente al Grupo F de la UEFA Conference League.

Los tantos de los belgas los marcaron el suizo Andi Zeqiri y el estadounidense Mark McKenzie, mientras que los italianos igualaron con un doblete de Luca Ranieri.

Galarza es ex Argentinos Juniors, mientras que Gino Infantino y Lucas Martínez Quarta estuvieron en el banco de suplentes del club italiano, pero no ingresaron.

En Varsovia, el local Legia derrotó a Aston Villa de Inglaterra, donde fue titular el guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez, por 3 a 2 por el grupo E.

Los tantos de los polacos los marcaron Pawel Wszolek y el albanés Ernest Muci en dos ocasiones, mientras que el colombiano Jhon Duran y el francés Lucas Digne descontaron para los ingleses.

En la ciudad búlgara de Razgrad y por el Grupo H, el local Ludogorets, donde fue titular el ex Platense Matías Tissera, goleó a Spartak Trnava, de Eslovaquia, con el rafaelino Nicolás Gorosito entre sus titulares, por 4 a 0.

En el Ludogorets estuvo en el banco el zaguero Franco Russo, formado en All Boys y que paso por Espanyol, Vilafranca, Ponferradina y Mallorca, de España. Mientras que Gorosito paso por Ben Hur, Independiente de Tandil, Getafe, Alcorcón, Albacete y Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Mientras que en Suiza y por el grupo D, el local Lugano empató con Bodo/Glimt, de Noruega, 0 a 0. En el equipo local en el segundo tiempo ingresó Ignacio Aliseda, un extremo izquierdo de 23 años, comenzó en en las inferiores de Defensa y Justicia y luego paso por el Chicago Fire, de la MLS, antes de llegar al club suizo, mientras que su compañero, el defensor Milton Valenzuela, ex Newell's Old Boys y ex Columbus Crew, se recupera de una lesión.

Con información de Télam