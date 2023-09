El clásico rosarino de Reserva se suspendió porque para Central no estaban dadas las condiciones

El clásico rosarino de Reserva por la séptima fecha del Torneo Proyección, que Newell's Old Boys y Rosario Central debían jugar hoy a las 11 en el estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario con público local, se suspendió de hecho, informaron esta mañana fuentes de ambos clubes.

"El colectivo de Central no salió por una cuestión de seguridad, que no estaba garantizada", reportó esta mañana un vocero "canalla" a Télam.

"No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales. Asimismo, la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas", explicó Central en un comunicado en el que explicó los motivos de su decisión de no ir a jugar.

Agregó que "no se respetó el principio de reciprocidad" y recordó que "para el Clásico anterior, en el que Rosario Central fue local en el predio de Arroyo Seco, se habilitó la presencia de 30 personas de cada club y que el partido se jugara sin público, teniendo en cuenta también los graves incidentes que se registraron la última vez que Central disputó un Clásico en condición de visitante".

"Central desconoce, porque no fue informado, cuáles son los detalles del operativo de seguridad para un partido que tendrá 5 mil hinchas en una tribuna. De esta manera, no se cuenten con garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso", completó el comunicado del club.

Por su parte, un vocero "rojinegro" advirtió a Télam que su equipo "va a salir a jugar", aunque el partido haya sido suspendido por la decisión de Central ante lo que consideró falta de medidas de seguridad para jugar con público local.

"Rosario Central va a jugar el Clásico del Torneo Proyección cuando estén dadas las condiciones de seguridad para cuidar como corresponde a los equipos, las instituciones y al propio Clásico rosarino, realizando un trabajo en conjunto entre las instituciones cómo se venía llevando a cabo hasta ahora, respetando a los clubes y a su gente", concluye el comunicado del "Canalla".

