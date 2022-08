Instituto empató y se colocó como único escolta de Belgrano, líder de la Primera Nacional

Instituto de Córdoba empató hoy ante Güemes de Santiago del Estero por 1 a 1, de visitante, y se colocó como único escolta de Belgrano de Córdoba, líder de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 28va. fecha del principal torneo de ascenso.

El delantero Sebastián Cocimano (45m. PT) abrió el marcador para el equipo santiagueño y el mediocampista Gregorio Rodríguez (22m.ST) lo igualó para el equipo "mediterráneo", en el estadio "Madre de Ciudades", que contó con la presencia de alrededor de 6 mil simpatizantes de la "Gloria".

El empate colocó a Instituto como único escolta, con 51 puntos, de Belgrano de Córdoba (56), que ayer perdió como local ante Mitre de Santiago del Estero por 3 a 1, y Güemes es vigésimo con 34 unidades.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto San Martín de San Juan, a su vez, se impuso a Almirante Brown de Adrogué por 3 a 2. El volante Ignacio Lago (18m. PT), el delantero Nicolás Franco (43m. PT) y Francisco Ramírez (26m.ST) anotaron para los cuyanos, mientras que el atacante Mateo Acosta (3m. ST) y Franco Benítez (30m.ST) descontaron para el "Tricolor".

Además, Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó a Quilmes por 3 a 1, como local. El delantero Lucas Rebecchi (2m. PT), el mediocampista Matías Reali (12m. ST) y el defensor Francisco Maidana (18m. ST) anotaron para los norteños y el volante Federico Tévez (25m. PT) descontó para los "cerveceros".

Más tarde jugaban Atlanta-Chacarita Juniors.

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Deportivo Morón 3 (Lucas Angelini, Gastón González y Damián Adín)-Almagro 0.

-Sábado: San Telmo 1 (Rodrigo González)-San Martìn (Tucumán) 0; Gimnasia (Mendoza) 0-Tristán Suárez 0; Villa Dálmine 1 (Federico Heberkorn)-Ferro 0; Deportivo Riestra 2 (Lucas Chaparro y José Montiel)-Sacachispas 0; Estudiantes (Buenos Aires) 3 (Franco Lonardi, Juan Cruz Randazzo y Facundo Castelli)-Brown (Puerto Madryn) 2 (Agustín Colazo y Franco Torres) y Temperley 2 (Luis López y Facundo Callejo)-Nueva Chicago 2 (Brian Guerra).

-Domingo: Deportivo Madryn 1 (Rodrigo Castillo)-Alvarado (Mar del Plata) 1 (Facundo Pons); Flandria 1 (Benjamín Borasi)-Deportivo Maipú (Mendoza) 1 (Lucas Faggioli); All Boys 0-Agropecuario 0; Santamarina 3 (Matías Alustiza, Alan Bonansea y Alexis Vega)-Atlético Rafaela 1 (Gonzalo Lencina); Chaco For Ever 1 (Gonzalo Lucero)-Defensores de Belgrano 0 y Belgrano 1 (Maximiliano Comba)-Mitre (Santiago del Estero) 3 (David Romero, Cristian Díaz y Santiago González -penal-).

-Mañana: Almirante Brown-Independiente Rivadavia (Mendoza), 21:10 horas (TyC Sports). Libre: Estudiantes de Río Cuarto.

=Posiciones=

Belgrano 56 puntos; Instituto 51; San Martín (T) 50; Gimnasia (M) 47; All Boys 46; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; D.Belgrano, Chaco For Ever, San Martín (SJ) y Estudiantes (BA) 41; I.Rivadavia 39; Brown (A) 38; D. Madryn y Riestra 37; D. Maipú*, Chacarita, Gimnasia (J) y Brown (PM) 35; Güemes (SdE) 34; Mitre (SdE) y Ferro 33; D. Morón y Agropecuario 32; Quilmes, Almirante Brown y San Telmo 30; Atlanta 29; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine 27; Atlético Rafaela y Nueva Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suárez y Santamarina 24; Sacachispas 23.

A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha ante Tristán Suárez.

Con información de Télam